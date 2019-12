Meteo, weekend dell'Immacolata: sole e poca pioggia, ma torna la nebbia

Come sarà il meteo durante il fine settimana dell'Immacolata? Al momento l'Italia sta attraversando un periodo di stabilità: fatta eccezione per qualche fenomeno temporalesco al Sud, un campo di alta pressione sta per abbracciare, almeno temporaneamente, tutte le regioni dello Stivale. Ma il weekend del 7 e dell'8 dicembre non sarà tutto rose e fiori: soprattutto nella giornata di domenica ci potrebbero essere dei peggioramenti al Nord, dove tornerà il pericolo nebbia. Vediamo cosa ci aspetta per i prossimi giorni

Meteo, le previsioni per il weekend dell'Immacolata

Secondo gli esperti de IlMeteo.it, sabato 7 dicembre ci saranno davvero poche precipitazioni sull'Italia e queste saranno relegate soltanto sulla Toscana settentrionale, risultando peraltro di debole intensità. Sul resto del Paese il tempo sarà più asciutto, spesso soleggiato anche se non mancheranno locali annuvolamenti. Domenica 8 dicembre invece il tempo muterà al Nord dove sulle zone di pianure tornerà protagonista la nebbia, talvolta fitta e persistente. Attenzione quindi alla riduzione della visibilità che potrà scendere a meno di 50 metri. Un ulteriore miglioramento invece è atteso sul resto delle regioni, con il sole che tornerà ad essere protagonista, alternato a innocui addensamenti nuvolosi.

Meteo, le temperature: divario tra Nord e Centro-Sud

Il team de IlMeteo.it avvisa che sotto il profilo delle temperature si dovrà fare una netta distinzione tra il Nord Italia e il Centro-Sud: sulle zone di pianura del Nord i valori massimi a stento saliranno oltre i 10°C, mentre il Centro-Sud assaporerà punte di 15-17°C. Le differenze si accentueranno ulteriormente nella giornata di domenica: a causa delle nebbie, la Pianura Padana non salirà oltre i 5-6°C, mentre al Centro-Sud, grazie al maggiore soleggiamento, si potranno sfiorare anche i 20°C.