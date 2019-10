"Mamma muoio, mi dispiace": gli ultimi messaggi dal tir dell'orrore

Sono parole strazianti, perché emerge la consapevolezza piena di quello che stava per succedere. "Mi dispiace mamma. Il viaggio non è riuscito, Ti amo tanto! Sto morendo perché non riesco a respirare. Mi dispiace". Queste le parole che una ragazza vietnamita di 26 anni avrebbe scritto alla famiglia poco prima di morire a bordo del tir frigorifero nell'Essex. Lo scrive il Guardian, secondo cui la famiglia della ragazza Pham Thi Tra My sta disperatamente cercando di ottenere informazioni sulla figlia e di verificare se si trovasse a bordo del tir.

In un primo momento la polizia aveva parlato di vittime cinesi ma la polizia non ha al momento confermato l'identità e la nazionalità delle 39 persone trovate morte.

Regno Unito, 39 cadaveri trovati in un tir: dramma dell'immigrazione

Il messaggio è stato ricevuto alle 4.28 del mattino dei mercoledì in Vietnam, le 10.28 nel Regno Unito, quattro ore prima che venisse chiamata l'ambulanza e che venissero scoperti i corpi senza vita. L'ambasciata vietnamita a Londra ha confermato di aver contattato la polizia relativamente ad una donna che si teme possa essere una delle 39 vittime. Un portavoce dell'ambasciata ha detto che la sede diplomatica è stata contattata da una famiglia in Vietnam che affermava che la figlia risulta dispersa da quando è stato trovato il camion. "Abbiamo contattato la polizia dell'Essex e stiamo aspettando una risposta".

Secondo quanto riporta la Bbc, ci sono alcune famiglie vietnamite che temono che un loro parente fosse a bordo del tir. Almeno tre delle 39 persone trovate morte potrebbero essere vietnamite. L'emittente britannica ha anche reso noto che la famiglia di Pham aveva dovuto pagare 30mila sterline ai trafficanti per far arrivare la ragazza nel Regno Unito, e che per raccogliere la somma aveva dovuto aprire una seconda ipoteca sulla casa.

Veglia di preghiera per le vittime a Londra EPA/ANDY RAIN

Il viaggio della ragazza era incominciato il 3 ottobre

Il fratello della giovane ha raccontato che il viaggio della ragazza era iniziato il 3 ottobre. Aveva detto alla famiglia di non contattarla perché "gli organizzatori" non la lasciavano ricevere telefonate. "E' andata in Cina, dove è rimasta per un paio di giorni, poi è partita per la Francia. Ci chiamava ogni volta che raggiungeva una destinazione. Il primo tentativo di passare nel Regno Unito è avvenuto il 19 ottobre, ma è stata scoperta ed è tornata indietro. Non sono sicuro da quale porto".

Il fratello di un'altra ragazza vietnamita, di 19 anni, anche lei forse una delle vittime del tir, ha raccontato che la sorella lo aveva chiamato alle 7.20 ora locale dal Belgio, dicendogli che stava salendo su un container e avrebbe spento il cellulare per non farsi localizzare. Da allora non l'ha più sentita.

Due persone sono state arrestate con l'accusa di omicidio colposo e il 25enne nordirlandese che era alla guida del camion rimane in custodia per sospetto omicidio plurimo.