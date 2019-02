Accoltella i passanti in pieno centro: ucciso dalla polizia

L'uomo che a Marsiglia, sul boulevard della Canebiere, ha aggredito con un coltello alcuni passanti, è stato ucciso dalla polizia. Lo hanno riferito fonti della sicurezza all'emittente televisiva francese Bfmtv. I feriti sarebbero due e non quattro, come riferito inizialmente. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. All'arrivo degli agenti della sicurezza, l'aggressore, la cui identità è ancora sconosciuta, avrebbe estratto una pistola e aperto il fuoco contro la polizia che lo voleva fermare.

Marsiglia, accoltella passanti in pieno centro: ucciso dalla polizia

Gli agenti hanno risposto al fuoco, uccidendolo. Nella sparatoria sarebbe rimasta ferita in modo non grave una terza persona. Per il momento, non viene privilegiata alcuna pista tra i motivi dell'attacco.

#BREAKING: At least 4 people stabbed in the historic district of Marseille, France. Attacker shot by police. pic.twitter.com/k57QJmWSCg — UA News (@UrgentAlertNews) 19 febbraio 2019