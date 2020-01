L'Iran ammette: "Abbiamo abbattuto noi l'aereo, imperdonabile errore umano"

A pochi giorni dal disastro aereo non ci sono più dubbi sulla dinamica dell'incidente di Teheran. Un "errore umano". Il presidente iraniano Hassan Rohani con un post sul suo account Twitter ammette che "l'indagine interna delle forze armate ha concluso" che l'aereo ucraino precipitato in Iran è stato abbattuto da "missili lanciati a causa di un errore umano" causando "l'orribile incidente" che ha provocato la morte di 176 persone "Le indagini continuano per identificare e perseguire" gli autori di "questa grande tragedia ed errore imperdonabile".

"La Repubblica islamica dell'Iran si rammarica profondamente per questo disastroso errore", si legge in un altro tweet. "I miei pensieri e le mie preghiere vanno a tutte le famiglie in lutto. Porgo le mie più sincere condoglianze", conclude.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

Il volo di linea è stato scambiato per un aereo nemico dopo aver sorvolato un centro militare delle Guardie rivoluzionarie, entrando nel mirino del sistema di difesa aerea. Il Quartier generale delle Forze armate iraniane ha confermato che il Boeing precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto "Imam Khomeini" di Teheran è stato "erroneamente" e "involontariamente" preso di mira dalle forze di difesa aerea iraniane che lo hanno scambiato per un "aereo nemico". Tutti i 176 tra passeggeri e membri dell'equipaggio del 737 dell'Ukraine International Airlines sono morti a seguito dell'incidente.

Negli scorsi giorni l'Iran aveva negato di aver abbattuto il velivolo con un missile.

Dubbi però ve ne erano ormai pochi. Varie fonti Usa e anche un video verificato dal New York Times mostravano un missile iraniano che colpisce un aereo sopra Parand, un sobborgo di Teheran, vicino all'aeroporto. Si tratta dell'area dove l'aereo ha smesso di emettere segnali prima di abbattersi al suolo.. Quando il missile colpisce l'aereo si verifica un piccolo scoppio, ma l'aereo non esplode. L'aereo continuerà a volare per diversi minuti verso l'aeroporto prima di esplodere e abbattersi al suolo, non lasciando scampo a nessuna delle persone a bordo.

Aereo abbattuto Iran: "Puniremo i responsabili"

Lo Stato maggiore delle Forze Armate di Teheran ha ammesso ''l'errore umano'' come causa dell'abbattimento del Boeing 737 dell'Ukraine International Airlines, affermando che ''i responsabili verranno portati immediatamente davanti alla giustizia militare'' e verranno ''puniti''. Spiegando che i militari erano ''in stato di allerta massima'' dopo l'uccisione del generale Qassem Soleimani in un raid aereo americano a Baghdad, lo Stato maggiore ha promesso ''riforme fondamentali negli processi operativi'' in modo che ''sarà impossibile il ripetersi di errori simili''.

Aereo abbattuto Iran, Ucraina: "Ora un'indagine completa e aperta"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto la ''punizione'' dei responsabili dell'abbattimento del Boeing 737 dell'Ukraine International Airlines e un ''indennizzo'' per le famiglie delle 176 vittime, dopo che l'Iran ha ammesso che lo schianto è stato causato da ''missili lanciati per un errore umano''.

''Questa non è stata una bella mattina, ma ha portato alla verità. Ancora prima che la Commissione internazionale potesse completare il suo lavoro, l'Iran ha ammesso di aver abbattuto l'aereo ucraino'', ha scritto Zelensky su Twitter. ''Ma noi insistiamo per una piena ammissione della colpa. Ci aspettiamo che l'Iran conduca un'indagine completa e aperta, che porti i responsabili davanti alla giustizia, restituisca i corpi delle vittime, paghi indennizzi e porga scuse ufficiali attraverso i canali diplomatici'', ha affermato il presidente ucraino. Zelensky ha quindi detto di ''augurarsi che l'indagine continuerà senza rinvii e ostacoli. I nostri 45 professionisti hanno bisogno di un impegno totale per fare giustizia''.

