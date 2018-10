Aereo con 188 persone a bordo precipita dopo il decollo nel mare di Giava

Un aereo con 188 persone a bordo (181 passeggeri e sette membri dell'equipaggio) è precipitato nel mare di Giava, in Indonesia. Il Boeing 737 della compagnia indonesiana Lion Air si è inabissato lunedì mattina al largo delle coste dell'Indonesia, poco dopo il decollo da Giacarta. "L'aereo si è schiantato, dovrebbe essere a circa 30-40 metri di profondità" ha detto un portavoce dell'Agenzia incarica delle ricerche. "Stiamo ancora cercando i resti dell'apparecchio". Le condizioni meteo erano sicure quando si è verificato l'incidente, secondo le autorità locali.

L'aereo aveva richiesto alla Torre di controllo di poter tornare indietro a Giacarta, poco prima che si interrompessero i contatti verso le 6.30 (00.30 in Italia). Il volo era diretto a Pangkal Pinang, una città nell'isola di Bangka, al largo di Sumatra. L'aereo ha perso il contatto con i controllori di volo 13 minuti dopo il decollo: un rimorchiatore che lasciava il porto della capitale avrebbe visto cadere in mare il velivolo.

Lion Air è la più grande compagnia aerea privata dell'Indonesia, che effettua voli verso 126 aeroporti tra Indonesia, Singapore, Vietnam, Malesia e Arabia Saudita. Il Boeing 737 MAX 8 della compagnia Lion Air, precipitato in mare poco dopo il decollo dall'aeroporto di Giacarta, aveva solamente due mesi di vita e aveva completato appena 800 ore di volo. Lo ha riferito Soerjanto Tjahjono, capo del Comitato sicurezza dell'Aviazione nazionale indonesiana. Sul Boeing precipitato in mare si trovavano 188 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio.

Parts of debris from Lion Air flight #JT610 off the coast of Jakarta, Indonesia.



188 people were on board the plane when it crashed. The search team reports they have found some personal belongings from passengers and life vests from the crash.#LionCrash #LionAir pic.twitter.com/YB7xX9Rkw6