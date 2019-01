Boeing 707 si schianta al suolo in fase di atterraggio: forse un errore del pilota

Un aereo cargo della compagnia aerea del Kyrgyzstan è precipitato questa mattina all'aeroporto di Fath, vicino a Teheran in Iran. Lo riferiscono media locali, precisando che l'aereo coinvolto nello schianto è un Boeing 707 che era partito da Bishkek, capitale del Kyrgyzstan.

Aereo caduto oggi in Iran, la ricostruzione

In base alle prime ricostruzioni, l'aereo si è schiantato mentre atterrava all'aeroporto di Fath, situato a Karaj, provincia di Alborz a 40 chilometri a ovest della capitale iraniana di Teheran, secondo quanto riferito dall'agenzia Mehr News. L'agenzia di stampa Irna riporta la testimonianza di un funzionario dell'aeroporto di Fath, secondo il quale lo schianto sarebbe stato causato da un errore del pilota in fase di atterraggio.

Non riuscendo a controllare il velivolo nella fase di atterraggio, ha detto la fonte a condizione di anonimato, il cargo si è schiantato contro un muro prendendo fuoco.

Il velivolo ha sfondato il muro di cinta dello scalo ed è finito contro i palazzi di un complesso residenziale. Il timore è che possano esserci vittime anche tra i residenti. Dei 16 membri dell'equipaggio è stato trovato vivo - ma in gravissime condizioni - solo l'ingegnere di volo.

Almeno 15 morti, "il pilota ha sbagliato scalo"

E' salito a 15 morti il bilancio delle vittime dell'incidente aereo avvenuto questa mattina nell'aeroporto di Fath, nella provincia di Alborz, una quarantina di chilometri a ovest di Teheran. Lo rende noto l'agenzia di stampa Fars citando un comunicato dell'esercito. A bordo del velivolo viaggiavano 16 persone e non dieci, come inizialmente indicato dai media iraniani. "Un Boeing cargo 707 che trasportava carne da Bishkek in Kyrgyzstan ha effettuato oggi un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Fath'', si legge nella nota dell'esercito diffusa dalla Fars. Il pilota ''ha confuso l'aeroporto con un altro a causa del maltempo''.

Incidente aereo a Teheran, il velivolo prende fuoco: video

