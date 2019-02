Dirottato un aereo partito da Dacca e diretto a Dubai

Un aereo Biman Bangladesh Airlines, partito da Dacca e diretto a Dubai, è stato dirottato da un uomo armato e costretto a un atterraggio d'emergenza all'aeroporto bengalese di Chittagong dove è atterrato alle 17.40 (ora locale) Lo riferisce il sito Dhaka Tribune.

Aereo dirottato in Bangladesh: "Voleva parlare con il primo ministro"

Secondo fonti dell'aeroporto, l'uomo avrebbe preso il controllo del mezzo poco dopo il decollo costringendo il pilota ad atterrare a Chittagong. L'aereo è stato circondato dalle forze di azione rapida della polizia. Un deputato che era a bordo, Moin Uddin Khan Badal, ha raccontato che il dirottatore ha sparato un colpo d'arma da fuoco e ha detto che voleva "parlare con il primo ministro". Un altro testimone ha riferito di aver sentito uno sparo mentre i piloti tentavano d'impedire al dirottatore di entrare nella cabina di pilotaggio.

Arrestato il dirottatore

Secondo quanto reso noto dal capo della polizia di Chittagong, l'uomo è stato arrestato dagli agenti dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Ma la dinamica dei fatti è ancora tutta da ricostruire. Al momento non sono stati divulgati dettagli sull'identità dell'uomo, le motivazioni del suo gesto e le circostanze del suo ferimento.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="en" dir="ltr">Dubai-bound 'Biman <a href="https://twitter.com/hashtag/Bangladesh?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bangladesh</a> Airlines' plane reportedly landed in <a href="https://twitter.com/hashtag/Chittagong?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Chittagong</a> following a hijacking attempt, officials said. <a href="https://t.co/mpKPcjpcnm">pic.twitter.com/mpKPcjpcnm</a></p>— 🇮🇳अभिषेक द्विवेदी🇮🇳 (@dwivedi344) <a href="https://twitter.com/dwivedi344/status/1099668103422754822?ref_src=twsrc%5Etfw">24 febbraio 2019</a></blockquote>

