Aereo da Dubai isolato in pista a New York: "A bordo persone malate"

Un aereo Emirates con a bordo oltre 500 persone proveniente da Dubai è stato messo in quarantena all'eroporto JFK di New York subito dopo l'atterraggio per la presenza di alcuni passeggeri con sintomi di un non precisato malessere.

Inizialmente i media locali hanno parlato di circa 100 passeggeri malati, mentre un portavoce di Emirates ha poi confermato che sono dieci i viaggiatori a bordo dell'aereo che presentano i sintomi, come riferisce Reuters. "All'arrivo al JFK, per precauzione, sono stati immediatamente controllati dalle autorità sanitarie locali e quelli che hanno bisogno di cure mediche saranno presto visitati".

Larry Coben, che si identificato come uno dei passeggeri a bordo dell'aereo, ha postato su Twitter decine di immagini della polizia e delle ambulanze che hanno circondato l'aereo sulla pista. Coben e altri passeggeri, che hanno dovuto riempire un modulo sul loro stato di salute, sono stati poi fatti sbarcare. A tutti è stata rilevata la temperatura corporea.