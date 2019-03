E' precipitato un aereo della Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo

Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines è precipitato stamattina tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi. Lo ha riferito l'ufficio del primo ministro etiope, Abiy Ahmed Ali, esprimendo "a nome del governo e del popolo etiope", le "più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari" che si trovavano a bordo del volo di linea della Ethiopian Airlines decollato da Addis Abeba - capitale dell'Etiopia - e diretto a Nairobi.

La causa e la posizione esatta dello schianto non sono stati ancora resi noti. Secondo le prime informazioni, riferite dalla Bbc e Al Jazeera, a bordo c'erano 157 persone. Il volo ET302 della Ethiopian Airlines trasportava 149 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 8,44 ora locale, poco dopo il decollo, ha fatto sapere la compagnia aerea.

Il Boeing 737 è scomparso dai radar sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba, come confermato dall'operatore di volo della compagnia aerea. Non è chiaro se ci siano sopravvissuti.

Secondo le prime valutazioni, il Boeing sarebbe precipitato nella regione di Debre Zeit, a poche decine di chilometri a sud-ovest di Addis Abeba. Il volo ET302 era uno dei numerosi collegamenti quotidiani della compagnia aerea africana tra la capitale dell'Etiopia e quella del Kenya. L'ufficio del primo ministro ha anche confermato che sono state inviate squadre di soccorso nella zona ed è stata aperta un'inchiesta.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.