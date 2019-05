Disastro aereo sfiorato in Florida: Boeing con 143 persone a bordo finisce nel fiume

Tragedia sfiorata in Florida. Un aereo passeggeri è andato oltre la pista ed è scivolato nel fiume Saint Johns, nella base aerea navale di Jacksonville. L'incidente è avvento nella tarda serata di venerdì, quando in Florida erano le 9.40 di sera. A bordo del volo c'erano 136 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio. Tutte le persone sull'aereo "risultano all'appello e sono vive", ha riferito l'ufficio dello sceriffo di Jacksonville.

Florida, aereo finisce in un fiume: la dinamica

L'aereo era un Boeing 737 proveniente dalla Stazione navale Usa di Guantanamo Bay, a Cuba. Sembra che sia scivolato giù dalla pista dell'aeroporto mentre cercava di atterrare per poi finire nel fiume, secondo quanto riferito dai media.

L'aereo stava arrivando "dalla stazione navale di Guantanamo Bay (Cuba), alla Naval Air Station di Jacksonville" e si è schiantato nel fiume alla fine della pista ha riferito un portavoce della Naval Air Station Jacksonville (in basso la mappa).

"La sicurezza della marina e il personale addetto alle emergenze sono sul posto e stanno monitorando la situazione", ha detto David Soucie, un ex ispettore per la Federal Aviation Administration. Si trattava di un jet charter privato e non di un aereo commerciale ha spiegato ancora Soucie. "Il fatto che i passeggeri siano stati tutti portati fuori dall'aereo in sicurezza e nessuno sia rimasto ferito, dice molto su come l'equipaggio ha reagito a questa situazione", ha aggiunto.

Aereo finito in un fiume in Florida, indaga la polizia

In realtà, come riferito dalla polizia, alcuni passeggeri sono rimasti feriti, seppur livemente. Alcuni di loro sono stati medicati sul posto, altri sono stati traportati in ospedale. Nessuna delle persone a bordo sarebbe però in gravi condizioni. Al momento non sono note le cause dell'incidente. La polizia si Jacksonville ha aperto un'indagine per fare luce sulla vicenda.