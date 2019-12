Kazakistan, aereo con 100 persone a bordo precipita su un edificio

Gravissimo incidente aereo in Kazakistan, dove un velivolo della compagnia locale Bek Air ha perso quota poco dopo il decollo per poi schiantarsi contro un edificio. L'incidente è avvenuto alle 7.22 ora locale ad Almaty. A bordo dell'aereo, un Fokker 100, c'erano 95 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio. I morti sarebbero almeno 12, ma decine di persone sono ricoverate in ospedale. Il numero dei sopravvissuti tuttavia potrebbe essere insolitamente alto per un incidente aereo.

I soccorritori, intervenuti immediatamente, stanno cercando di trarre in salvo alcuni viaggiatori rimasti intrappolati all'interno dell'aereo.

Aereo precipita in Kazakistan, le prime informazioni

Il velivolo, diretto a Nursultan, si sarebbe schiantato contro un edificio di due piani poco distante dall'aereoporto. Quattordici persone sono morte sul colpo, mentre un'altra è deceduta in ospedale. Le persone ricoverate sono 50. L'aereo era diretto a Nursultan.

Una commissione per far luce sulle cause dell'incidente

Il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha annunciato la creazione di una "commissione governativa" per fare luce sulle cause dell'incidente aereo. Su Twitter Tokayev ha fatto le condoglianze "agli amici e alle famiglie" delle vittime della "tragedia", ha assicurato "assistenza a tutti i feriti" e ha promesso che "tutti i responsabili saranno puniti duramente in base alla legge". Secondo i media locali, la commissione d'inchiesta sull'incidente aereo sarà guidata dal premier Askar Mamin.

Nel frattempo sono stati sospesi in Kazakistan i voli della Bek Air. Lo riferisce il sito di notizie Kazinform, che cita una nota del ministero dell'Industria e delle Infrastrutture.

Incidente aereo in Kazakistan, la mappa

Aereo caduto in Kazakistan, il video dei soccorsi