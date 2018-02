Russia, aereo di linea precipita subito dopo il decollo: "Nessun superstite"

In Russia un aereo di linea è precipitato subito dopo il decollo, nei pressi di Mosca. A bordo - scrive RussiaToday - c'erano 65 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe preso fuoco in volo. Sull'incidente è stata già aperta un'indagine.

Incidente aereo in Russia, la dinamica

Il jet Antonov An-148, appartenente alla compagnia Saratov Airlines, era partito dall'aeroporto Domdodedovo di Mosca alla volta di Orsk, una città degli Urali. Poco dopo il decollo l'aereo è però scomparso dai radar.

L'aereo si è chiantato nel distretto di Ramenski della regione di Mosca. Non è ancora chiaro il bilancio della tragedia, che si presume essere pesante. Il ministro dei trasporti russo Maksim Sokolov è volato sul sito del presunto incidente vicino al villaggio di Argunovo nella regione di Mosca.

Bilancio drammatico

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero sopravvissuti. I 71 tra passeggeri e membri dell’equipaggio "non hanno alcuna possibilità" di sopravvivere alla tragedia aerea, ha assicuratio all’agenzia di stampa Interfax una fonte in seno al Ministero delle Situazioni di emergenza.

L'aereo in fiamme

L'aereo precipitato è stato avvistato nelle campagne vicino Mosca, ha riferito una fonte di servizi di soccorso all'agenzia di stampa russa RIA. Secondo le agenzie, testimoni hanno visto l’aereo in fiamme precipitare nel villaggio di Argounovo, a sudest di Mosca.

L'aereo in questione - operativo fin dal 2004 - aveva subito in passato guasti al carrello di atterraggio, all’impianto elettrico e al sistema di guida. Al momento non è però neppure esclusa l'ipotesi di un errore umano.

In basso, il probabile percorso dell'aereo prima dello schianto

La carlinga dell’aereo è disseminata su un largo perimetro intorno al luogo dello schianto, ha precisato Interfax

UPDATE| Russia plane crash:



• Antonov An-148 of Saratov Airlines.

• en route from Domodedovo Airport in Moscow to Orsk, the Orenburg Region,

• crashed shortly after departure, a source in emergency services told Interfax v @ABC https://t.co/LydPijmHoi — Mikey Kay (@MikeyKayNYC) 11 febbraio 2018