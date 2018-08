Ruba un aereo passeggeri e si schianta dopo il decollo: "Suicidio"

Un meccanico di 29 anni di una compagnia aerea ha rubato un aereo passeggeri vuoto, "è decollato senza autorizzazione" dall'aeroporto di Seattle-Tacoma e poco dopo si è schiantato. Due F-15 si erano messi all'inseguimento del velivolo, ma non sono stati coinvolti nell'incidente. Per le autorità si è trattato di un suicidio. L’aereo, un’elica bimotore Bombardier Q400, che può trasportare più di 70 passeggeri, era vuoto.

L'aereo si è schiantato "a sud di Puget Sound", ha fatto sapere la Sea-Tac Airport aggiungendo che nello scalo di Seattle le operazioni sono riprese normalmente dopo uno stop di alcuni minuti. La Alaska Airlines ha dichiarato su Twitter che il velivolo rubato era della Horizon Air.

@KING5Seattle here’s a video of the hijacked plane and fighter escort from Steilacoom in the ferry line for anderson Island pic.twitter.com/8fgAUe05xv

Intanto lo sceriffo della Contea di Pierce su Twitter ha escluso che si tratti di terrorismo: "Non è un incidente legato al terrorismo. Informazione confermata. E' un unico suicida maschio. Sappiamo chi è. Nessun altro coinvolto".

