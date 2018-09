Aereo russo scomparso: "Abbattuto per errore dal regime siriano"

Un aereo russo di pattugliamento marittimo con 14 persone a bordo è scomparso mentre volava nei cieli del mediterraneo. Secondo l'agenzia di stampa russa TASS, il ministero della difesa ha precisato che il velivolo è scomparso dai radar scomparso alle 23 di lunedì, nelle stesse ore in cui caccia F16 israeliani attaccavano obiettivi nella provincia siriana di Latakia.

"Il 17 settembre, intorno alle 11 ora di Mosca, sono stati persi i contatti con l'equipaggio dell'Ilyushin-20 sul mediterraneo, mentre l'aereo stava rientrando nella base aerea di Khmeimim, 35 chilometri dalle coste siriane - ha detto il funzionario - L'aereo è scomparso dai radar durante l'attacco di quattro F-16 israeliani contro obiettivi siriani nella provincia di Latakia. Nello stesso momento, i radar russi hanno rilevato lanci di missile dalla fregata francese Auvergne, che si trovava nell'area".

Gli Stati Uniti ritengono che l'aereo militare di cui non si hanno più notizie potrebbe essere stato abbattuto per errore dall'artiglieria antiaerea del regime siriano. Lo riferisce la Cnn, che cita un funzionario a conoscenza dell'incidente, secondo cui l'Iluyshin-20 sarebbe stato colpito per mentre stava rispondendo ad un attacco missilistico. Ieri la stampa di Damasco aveva dato notizia di un attacco missilistico contro Latakia, attacco attribuito dai russi a Israele.

