Afroamericani arrestati da Starbucks perché "entrati senza ordinare", poi le scuse

L’amministratore delegato di Starbucks si è scusato dopo le proteste innescate da un video diventato virale sui social media che mostra due neri arrestati dalla polizia in un caffè di Filadelfia mentre aspettavano un amico. “Porgo le nostre scuse più sincere ai due uomini che sono stati arrestati”, ha detto Kevin Johnson in un comunicato, aggiungendo che l’azienda ha avviato “una revisione totale delle proprie pratiche” perchè quanto accaduto non si ripeta.

We apologize to the two individuals and our customers for what took place at our Philadelphia store on Thursday. pic.twitter.com/suUsytXHks

Il video mostra i due uomini, calmi, interrogati e ammanettati da diversi agenti di polizia. “La polizia è stata chiamata perché questi uomini non avevano ordinato nulla, stavano aspettando un amico, che è arrivato mentre i suoi amici erano ammanettati… tutti gli altri bianchi si stanno chiedendo perché non è mai successo a noi quando facciamo la stessa cosa”, ha scritto la donna che ha postato il video, Melissa DePino, secondo cui sarebbe stato un dipendente di Starbucks a chiamare la polizia. “Starbucks si oppone con forza a ogni discriminazione e profilazione razziale”, ha aggiunto l’amministratore delegato.

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci