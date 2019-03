Sacerdote pugnalato in diretta streaming durante la messa

Un prete è stato pugnalato mentre diceva la messa nell'Oratorio di Saint-Joseph a Montréal. Il responsabile dell'aggressione è stato fermato dal servizio di sicurezza ed affidato alle forze di polizia.

Il sacerdote aggredito si chiama Padre Claude Grou ed è il rettore dell'oratorio. Ora è ricoverato in ospedale con ferite multiple da taglio: padre Grou, 77 anni, non sarebbe in pericolo di vita, come assicurato un portavoce dell'ospedale universitario dell'ateneo McGill. Un comunicato dell'Oratorio, uno dei principali monumenti di Montreal, ha assicurato che la chiesa cattolica rimarrà aperta e continuerà ad offrire servizi religiosi ai fedeli.

#Canada: Un sacerdote è stato accoltellato durante una messa a #Montreal. Il ferito è padre Claude Grou, rettore dell'oratorio di Saint Joseph. Ed è qui che è avvenuta l'aggressione, nella chiesa più grande del Canada, durante la Messa del mattino. pic.twitter.com/NQWJKXr4FI — DonSa (@Don_Lazzara) 22 marzo 2019

L'aggressione è avvenuta nella più grande chiesa del Canada e in diretta streaming: la messa mattutina era infatti diffusa live dall'emittente cattolica Salt and Light Television. I fedeli che seguivano il rito da casa hanno potuto vedere un giovane uomo con un cappotto scuro invernale e un cappellino da baseball che si è messo a correre verso l'altare agitando un grande coltello. Il sacerdote ha tentato di fuggire, ma l'assalitore lo ha atterrato e colpito più volte, non è chiaro se con pugni e coltello, oppure entrambi. Poi l'uomo si è rialzato e ha lasciato cadere l'arma a terra. Alcuni membri della congregazione lo hanno circondato per impedirgli di colpire ancora il sacerdote.

Attenzione, il video pubblicato del quotidiano canadese "le peuple" contiene immagini forti.