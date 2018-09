Aghi killer nelle fragole, scatta la psicosi: arrestato un ragazzino

Aghi da cucito nelle fragole vendute al supermercato. L'allarme è scattato qualche giorno fa in Australia, dopo che un uomo è arrivato in ospedale lamentando forti dolori allo stomaco. Da allora molti hanno postato sui social le foto di altre fragole con piccoli aghi di metallo nascosti e alcune partite di frutta sono state ritirate dagli scaffali.

Un atto criminale che ha finalmente un colpevole. I detective dello stato australiano del Nuovo Galles del Sud hanno infatti annunciato oggi l’arresto di un ragazzino che ha raccontato alla polizia di aver infilato degli aghi nelle fragole "per scherzo", come riferito dal vicecommissario Stuart Smith.

La legislazione del Nuovo Galles del Sud prevede una pena massima di dieci anni di carcere, ma il giovane è ora affidato al "sistema preventivo giovanile". Smith ha però voluto sottolineare che il colpevole "avvertirà in pieno il peso della legge". L'agente ha anche annunciato una ricompensa di 100mila dollari australiani a chi fornirà informazioni su chi contamina la frutta. E' infatti probabile che ci siano altri sabotatori che non sono stati ancora trovati.

Almeno 13 persone hanno contattato le autorità nei giorni scorsi affermando di aver trovato aghi nelle fragole. Un bambino di una scuola elementare nei pressi di Sydney ha trovato una mela con un ago nel cestino del pranzo e la polizia locale ha sequestrato anche una banana.

La domanda di fragole si è dimezzata nell’ultima settimana e i supermercati hanno eliminati i frutti dai loro scaffali, racconta Askanews. I coltivatori sono costretti a buttare le fragole che raccolgono ogni giorni.

"Qualche idiota, per motivi suoi, sta attuando un sabotaggio" ha detto il premier Scott Morrison . "Non è uno scherzo, non è divertente, mettete a rischio il benessere di lavoratori australiani, spaventate i bambini… siete codardi e debosciati".