Alfie Evans, sì del giudice a staccare le macchine ma la data resta segreta

Un giudice dell'Alta Corte britannica ha fissato la data in cui verrà disattivata la ventilazione assistita che tiene in vinta il piccolo Alfie Evans all'Alder Hey Hospital di Liverpool. Il giorno e l'ora non verranno rese note pubblicamente fino al momento in cui il bambino non avrà cessato di vivere: ha diritto alla privacy.

I genitori del piccolo Alfie hanno voluto ringraziare con un post sui social tutti coloro che gli sono stati vicini in questi mesi. Il bimbo, nato il 9 maggio 2016, vive in uno stato "semi-vegetativo", assistito 24 ore su 24 dalle macchine: ha una malattia neurologica degenerativa che i medici non sono ancora riusciti a diagnosticare. Il caso caso, come quello di Charlie Gard e Isaiah Haastrup, è al centro di una difficile battaglia legale, che ha visto contrapposti i genitori di Alfie e i medici sul diritto di "staccare la spina". Il padre e la madre del bambino volevano portarlo in un ospedale a Roma o in Germania.

Il giudice, pur dando ragione ai medici, ha avuto parole di comprensione ai genitori di Alfie. La "dura realtà", ha detto infine il giudice, è che il cervello di Alfie è quasi completamente deteriorato, anche se tutto ciò è "profondamente ingiusto".