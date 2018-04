Alfie è stato staccato dal respiratore artificiale: "Ma è ancora vivo"

Il giudice d'appello inglese che giorni fa ha firmato il verdetto che autorizza i medici dell'ospedale di Liverpool a staccare la spina al piccolo Alfie Evans ha chiuso definitivamente la porta a ogni ripensamento e ha respinto l'ultimo disperato ricorso dei genitori del bambino.

Il piccolo Alfie è ancora vivo a più di dieci ore dal distacco del respiratore artificiale, avvenuto ieri sera alle 22.30 ora inglese. Lo confermano fonti vicine alla famiglia. Le stesse fonti rendono noto che i genitori del piccolo gli avrebbero praticato la respirazione bocca a bocca per tutta la notte, non potendo più il bambino ricevere ossigeno dalle macchine.

Il padre Tom in mattinata ha aggiunto che il bimbo non ha avuto neppure acqua o cibo "per sei ore". E precisa che mamma Kate dorme con lui.

Ad Alfie questa mattina presto sono stati concessi acqua e ossigeno. A riferirlo è l'associazione umanitaria Steadfast onlus, che sta seguendo la vicenda del piccolo. Nonostante sia stata staccata la spina non si fermano i tentativi messi in campo, da più parti, per cercare di trasferirlo in un ospedale italiano. L'associazione dice di essere "in contatto con la Farnesina e tutta la diplomazia italiana si sta muovendo. Gli avvocati sono tutti al lavoro". Al bimbo, al momento, non è stato permesso di "venire in Italia perché poteva morire nel viaggio".

Tom Evans e Kate James avevano chiesto un rinvio che desse loro il tempo per preparare un nuovo ricorso, ma il giudice Anthony Hayden ha detto definitivamente di no.

I ministri Angelino Alfano e Marco Minniti ieri hanno concesso la cittadinanza italiana al piccolo Alfie Evans, auspicando che l'essere cittadino italiano permettesse al bambino l'immediato trasferimento in Italia. In un commento su Facebook, il papà del bambino, Thomas Evans aveva confermato: "Ad Alfie è stata concessa la cittadinanza italiana, aspettiamo che il ministro degli Esteri (italiano) chiami Boris Johnson".

Ieri la Corte europea dei diritti umani aveva rifiutato d'intervenire nel ricorso per impedire all'Alder Hey Hospital di Liverpool di staccare la spina. Circa 200 persone si erano riunite per protestare al'esterno del nosocomio. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato "inammissibile" un ricorso presentato dai genitori del piccolo affetto da una grave patologia neurodegenerativa.

Gli Evans avrebbero voluto tenere in vita il bambino per portarlo a Roma, al Bambin Gesù, per continuare le cure palliative. Anche papa Francesco aveva twittato l'auspicio che la "profonda sofferenza" dei genitori di Alfie venisse ascoltata.