Nessuna speranza per Alfie: medici pronti a staccare i macchinari che lo tengono in vita

Si spengono le speranze per il piccolo Alfie Evans e la sua famiglia. La Corte europea per i diritti dell'uomo ha rifiutato di intervenire sul caso del bimbo inglese di 23 mesi, gravemente malato e tenuto in vita soltanto con l'ausilio di un respiratore. Giunge così al termine la battaglia dei genitori di Alfie: i medici dell'ospedale Alder Hey's di Liverpool, dove è ricoverato il bimbo, alle 14 (ora italiana) dovrebbero iniziare le operazioni per il distacco dei macchinari che tengono in vita il piccolo.

Una decisione contro la quale Tom Evans e Kate James, il papà e la mamma di Alfie, si erano appellati a diverse autorità giudiziarie senza successo. Dopo il no della Suprema Corte britannica, la coppia non si è arresa e si è rivolta alla Corte di Strasburgo, che però non ha accolto la richiesta di intervenire.

A quanto si apprende la presidente dell'ospedale Bambino Gesù, Mariella Enoc, si era recata a Liverpool per portare la propria vicinanza umana al padre di Alfie, che nei giorni scorsi era stato ricevuto anche da Papa Francesco a Roma, e che sperava di poter portare il piccolo nella struttura sanitaria romana, per sottoporlo a cure palliative. Secondo uno degli ultimi post pubblicati sulla pagina Facebook “Alfie's army”, l'incontro con la dott.ssa Enoc sembra sia stato negato.

Il post di Salvini

"Da papà mi domando come si possa 'staccare la spina' a un bimbo contro il volere dei suoi genitori. Un abbraccio, forza piccolo Angelo. #SaveAlfieEvans". Quessto il commento su Facebook di Matteo Salvini, leader della Lega.

Mons. Paglia: “Trovare una soluzione”

"E' importante procedere in modo il più possibile condiviso, per individuare la soluzione migliore per aiutare il piccolo Alfie in questo momento così drammatico della sua vita". E' quanto dichiara monsignor Vincenzo Paglia presidente della Pontificia Accademia per la Vita, riguardo alla vicenda che "continua a suscitare una profonda risonanza emotiva" e sulla quale è intervenuto anche Papa Francesco.

Osserva Paglia: "Considerando gli sviluppi di cui siamo testimoni, non possiamo sfuggire a un forte disagio, dovuto soprattutto alla sensazione di trovarci in un vicolo cieco in cui tutti rischiamo di rimanere sconfitti. Auspico un'intesa tra tutti, una alleanza d'amore tra genitori, familiari e operatori sanitari".

Mercoledì scorso, nella domus di Santa Marta in Vaticano, il padre di Alfie ha incontrato Papa Francesco, che si è detto "ammirato per il suo coraggio e il suo amore" e assecondando una sua richiesta ha lanciato un forte appello, al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, ribadendo che "l'unico padrone della vita è Dio".