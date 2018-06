Morta tra le braccia del marito in viaggio di nozze: arriva il maxi risarcimento

Alice Gruppioni fu investita e uccisa da un'auto sul lungomare di Venice Beach, dove si trovava in viaggio di nozze con il marito Christian Casadei. Era il 3 agosto 2013. Ora la Municipalità di Los Angeles ha annunciato che risarcirà la famiglia della giovane italiana con 12 milioni di dollari. Si chiude così l'azione civile avviata dopo la morte dell'imprenditrice 32enne.

Per il suo omicidio è stato condannato a 42 anni Nathan Campbell: alla guida della sua auto investitì un gruppo di persone, tra cui Alice, mentre stava inseguendo un pusher perché non gli aveva fornito una partita di droga non pagata. Fuggito dal luogo dell'investimento, Campbell si era costituito due ore dopo alla polizia di Santa Monica.

In tribunale, a Los Angeles, Christian Casadei ha raccontato di come aveva provato invano a salvare la moglie, tirandola contro un portone per evitarle di essere investita. Alice Gruppioni fu travolta, trascinata per un centinaio di metri aggrappata al cofano e poi era caduta a terra, battendo la testa e riportando un trauma cranico fatale.

Sulla passeggiata di Venice Beach, dove Alice ha trovato a morte, verrà eretta una lapide in suo ricordo. Altre sedici persone sono rimaste ferite da Campbell e a loro la Municipalità di Los Angeles verserà altri due milioni di dollari.

Alice Gruppioni e Christian Casadei si erano spostati il 20 luglio 2013. Lei era una dirigente delgruppo Sira di Pianoro e figlia del manager della stessa azienda, Valerio Gruppioni, già numero due del Bologna Calcio. La coppia di neosposi si trovava a Venice Beach in attesa di continuare il proprio viaggio di nozze.

