Alluvione a Maiorca, vittime e dispersi: anche Nadal aiuta gli sfollati

Il numero uno del tennis mondiale, Rafa Nadal, è sceso in campo, anzi in strada, per aiutare nelle operazioni di soccorso degli sfollati sull'isola di Maiorca. Il campione di tennis, maiorchino, è stato ripreso in un video del giornale catalano La Vanguardia diffuso anche sui social network del fan club di Nadal mentre spalava fango nella zona di Sant Llorenç des Cardassar, uno dei più colpiti dalla furia delle acque di un torrente esondato che ha invaso la zona.

Nadal aveva già offerto la propria Accademia sportiva per accogliere gli sfollati di Maiorca. San Llorenç è una località a circa 15 km di distanza da Manacor, il paese natale del numero uno del mondo.