Trovato morto in albergo Andrea Zamperoni: lo chef era scomparso nel nulla da giorni

Era scomparso nel nulla da alcuni giorni. E' stato trovato morto a New York lo chef italiano Andrea Zamperoni. Lo ha reso noto il ristorante Cipriani Dolci per il quale il 33enne chef lavorava. "Con tristezza abbiamo appreso che Andrea Zamperoni, un amato e rispettato membro della squadra Cipriani da molti anni, che era scomparso domenica, è stato trovato morto", si legge in una dichiarazione di Cipriani Dolci alla Nbc. "Suo fratello è travolto dal dolore e non potrà rilasciare nessuna dichiarazione - continua il comunicato del ristorante - abbiamo fiducia nel fatto che la polizia di New York stia facendo tutti gli sforzi per indagare e portare chiarezza su questa tragica situazione".

Trovato morto a New York lo chef Andrea Zamperoni

"La famiglia di Andrea sarà nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere e rispetteremo la loro privacy in questo momento difficile - conclude Cipriani Dolci - Andrea era una persona responsabile, di buon cuore, gentile ed un grande lavoratore che mancherà immensamente a tutti noi". Secondo quanto riporta il sito del New York Post, Zamperoni sarebbe stato trovato morto in una stanza di un albergo, il Kamway Lodge & Tavern, ad Elmhurst, nel Queens, zona dove lo chef italiano abitava, verso le 8.30 di sera dalla polizia che era stata chiamata per la presenza di un uomo privo di sensi. La polizia attende i risultati della autopsia per determinare le cause della morte, che al momento non sono ancora note.

Zamperoni lavorava al ristorante di Grand Central da circa un anno, ma era nel gruppo dal 2008, nei nostri ristoranti di Londra, Miami, Abu Dhabi. "Non avrei mai pensato che una cosa del genere potesse capitare proprio alla nostra famiglia", dice la mamma di Andrea Zamperoni. Nella cittadina lodigiana tutti parlano di una famiglia molto unita, in cui i due fratelli gemelli, Andrea e Stefano, hanno deciso di intraprendere la stessa professione andando all'estero ma tornando spessissimo a casa per qualche giorno per trovare il padre, la madre e l'anziana nonna.