Strage di Toronto, la prima vittima identificata è l'italo-americana Anne Marie D'Amico

E' Anne Marie D'Amico la prima vittima identificata della strage di Toronto. Italo-americana, lavorava come impiegata all'Invesco, una società di investimenti statunitense. La compagnia ha fatto sapere che D'Amico stava lavorando su un progetto umanitario per costruire case e scuole nei paesi in via di sviluppo. Portata in ospedale, Anne Marie D'Amico è morta poco dopo. Fonti diplomatiche, citate dal Corriere della Sera, precisano che D'Amico aveva origini italiane ma non era cittadina italiana.

"Posso confermare che purtroppo una dei nostri impiegati è morta in seguito alle ferite riportate. Per rispetto a lei e alle sua famiglia, non rilasceremo altri commenti", ha fatto sapere Peter Intraligi, presidente della sezione canadese di Invesco parlando con il network locale CBC.

"Anne Marie aveva un cuore generoso e ha sempre fatto tanto per gli altri", ha fatto sapere la famiglia in una dichiarazione. "Il suo nome è stato diffuso ora in tutto il mondo collegato a questa terribile tragedia. Ma noi vogliamo che tutti sappiano che incarnava la definizione di altruismo. Ci conforta sapere che il mondo ha modo di sapere di lei e speriamo che ora le persone lottino con lo stesso altruismo anzinché con odio e rabbia".