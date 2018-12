Attentato a Strasburgo: l'italiano ferito è Antonio Megalizzi

Antonio Megalizzi è il giovane giornalista italiano tra i feriti dell'attentato di ieri sera a Strasburgo, dove un uomo ha aperto il fuoco sulla folla che si trovava al mercatino di Natale. A riferirlo è il deputato europarlamentare del Pd Brando Benifei, rimasto all'interno del Parlamento, chiuso dalla polizia. "Ho notizia purtroppo di un giovane giornalista radiofonico italiano che conosco fra i feriti - scrive Benifei sul proprio profilo Facebook - spero non grave". Anche la Farnesina ha confermato il ferimento di un connazionale. L'Unità di Crisi, riferiscono fonti del Ministero degli Affari Esteri, continua a lavorare, in raccordo con la rete diplomatica italiana in Francia e con le autorità francesi e sta prestando ogni possibile assistenza ai connazionali presenti a Strasburgo.

Antonio Megalizzi, 28 anni, è originario di Trento. Sarebbe stato ferito alla testa, secondo quanto riporta Repubblica.it. Megalizzi è un giornalista e conduttore radiofonico che lavora a Europhonica, un progetto radio legato al mondo universitario: era a Strasburgo per seguire l'assemblea plenaria dell'Europarlamento.

L'emittente Europhonica, in un post pubblicato su Facebook mercoledì mattina, ha rilasciato la seguente dichiarazione a proposito di Antonio Megalizzi: "Riguardo allo staff italiano di Europhonica a Strasburgo e al collega ferito: non possiamo confermare alcuna notizia sulla sua salute attuale. Chiediamo ai colleghi della stampa di rispettare la privacy del nostro collega. Saremo pronti a comunicare qualsiasi notizia verificata appena la avremo".

Nell’attacco di martedì sera nel centro della città che ospita la sede del Parlamento europeo sono morte tre persone. Si tratta di un bilancio provvisorio.