Anziana di 92 anni uccide il figlio perché voleva metterla in una casa di riposo

Non voleva andare in una casa di riposo e per questo avrebbe sparato al figlio, uccidendolo. Anna Mae Blessing, 92enne dell'Arizona, è stata accusata dalle autorità di omicidio.

Secondo la ricostruzione della polizia, la donna avrebbe nascosto due pistole nelle tasche della vestaglia e poi avrebbe sparato diverse volte contro il figlio nella sua camera da letto. Blessing avrebbe poi puntato l'arma anche contro la compagna del figlio, che si trovava nella stessa stanza, ingaggiando poi con lei una colluttazione prima di essere disarmata.

L’incidente è avvenuto la mattina del 2 luglio a Fountain Hills, contea di Maricopa. Il figlio di Blessing, il cui nome non è stato reso noto, voleva spostarla in una casa di riposo perchè “vivere con lei era diventato difficile” scrive la stampa locale.

“Hai preso la mia vita e ora ho preso la tua”, ha detto la donna mentre veniva scortata fuori dalla casa che condivideva con il figlio e la compagna di quest’ultimo. Blessing ha detto alla polizia che voleva uccidersi dopo aver ammazzato l’uomo.