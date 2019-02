L'appello al Papa: "Un milione di dollari in beneficenza se segue la Quaresima vegana"

Un milione di euro per la prima Quaresima vegana. E' quello che ha promesso una giovane attivista vegana, la 12enne Genesis Butler. Un milione di dollari sarà donato in beneficenza se papa Francesco accetterà di seguire una alimentazione vegana durante il periodo della Quaresima. Alla proposta di Genesis hanno aderito tra gli altri anche star come Paul McCartney, Joaquin Phoenix e Brigitte Bardot, convinta animalista.

Genesis, la più giovane ad aver mai tenuto un discorso sul palco della rassegna TEDx, è ambasciatrice di una campagna globale che mira a convincere le persone a mangiare meno carne e latticini per combattere i cambiamenti climatici riducendo l'impatto degli allevamenti intensivi. Come ricorda il Guardian, secondo recenti studi ridurre il consumo di carne nei paesi più sviluppato può essere utile per contrastare il riscaldamento globale, andando a impattare anche sui livelli di inquinamento e sull'abbattimento delle foreste. La campagna è già stata lanciata in contemporanea in15 paesi del mondo.

Nel suo messaggio a Papa Francesco, Genesis dice: "Nella vostra enciclica Laudato si', avete affermato che qualsiasi sforzo per proteggere e migliorare il nostro mondo coinvolge gli stili di vita, la produzione e i consumi. Sono profondamente d'accordo e per questo chiedo il vostro supporto per fronteggiare una delle principali cause alla base dei problemi che dobbiamo affrontare: gli allevamenti intensivi".

"Stiamo lanciando questa campagna in maniera deliberatamente audace per scuotere i nostri leader mondiali dal loro autocompiacimento", ha detto Matthew Glover, CEO di Million Dollar Vegan e cofondatore della campagna Veguanary.

Il milione di dollari messo "in palio" è stato donato dalla Blue Horizon International Foundation, che fa parte della Blue Horizon Corporation, la quale investe in aziende che prodono alimenti a base vegetale e mira ad "accelerare la rimozione degli animali dalla catena alimentare globale".