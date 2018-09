Aquarius, la Francia chiude i porti e anche l'Ue si sfila: "Non è una nave europea"

"Per ora la Francia dice no". E' la risposta secca del ministro dell'economia francese, Bruno Le Marie, alla domanda se Parigi fosse disposta ad accogliere la richiesta dell'ong Sos Méditerranée di aprire il porto di Marsiglia per la nave Aquarius, a cui Panama ha tolto la bandiera. A bordo dell'imbarcazione ci sono 58 migranti recuperati nei giorni scorsi al largo delle coste libiche.

Aquarius, il no della Francia

"Il giorno in cui una nave arriverà davanti a Marsiglia con delle persone in difficoltà, naturalmente noi le prenderemo. Non è questo oggi il caso dell'Aquarius", ha detto Le Marie, parlando a Bfm Tv. "Il porto di Marsiglia non è il più vicino" alla zona in cui i migranti sono stati salvati, quindi "la Francia dice no", ha scandito.

"Se vogliamo avere una politica migratoria coerente, dobbiamo rispettare le regole europee", detto poi Le Maire. "La Francia deve essere fedele ai suoi valori di diritto di asilo, per proteggere i più minacciati. Allo stesso modo, però, che dobbiamo dire no all'immigrazione economica, e dobbiamo essere molto chiari su questa linea di demarcazione tra l'immigrazione economica e la domanda di asilo", ha aggiunto.

La replica dell'Ue

La Ue intanto si tira indietro. "La situazione legale dell'Aquarius 2 è questa: è una nave senza bandiera europea, e ha operato in un'area di ricerca e salvataggio libica", perciò "non impegna la responsabilità europea. Nessuno Stato membro si è fatto avanti" per aiutare, ha spiegato anche Natasha Bertaud, portavoce della Commissione europea, a cui è stato chiesto se la Commissione Ue abbia un ruolo di coordinamento sulla vicenda della nave.

Aquarius fa rotta verso Marsiglia

In un tweet Sos Méditerranée ha annunciato che Aquarius sta facendo rotta verso la Francia. Intanto la situazione si sta facendo sempre più grave a causa del maltempo. "In questo momento abbiamo 58 persone a bordo soccorse tra giovedì e sabato. Abbiamo avuto bel tempo, situazioni ideali per le partenze - dicono dall’Aquarius - Le condizioni meteo stanno peggiorando e nelle prossime ore aspettiamo mare con onde fino a 5 metri. Per questo diventa importante e fondamentale trovare un porto per sbarcare in sicurezza tutte queste persone".