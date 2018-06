Aquarius verso la Sardegna per il maltempo: "A bordo migranti ormai esausti e scioccati"

Il lungo viaggio dei migranti soccorsi da Aquarius verso la Spagna è reso difficile dal maltempo.

Aquarius fa rotta verso la Sardegna

"Dattilo, la nave della Guardia Costiera italiana che guida il nostro convoglio, ha deciso di cambiare rotta". Lo scrive in un tweet Sos Mediterranee sottolineando che si tratta di una decisione presa a causa del maltempo. Aquarius - aggiunge infatti la Ong - proseguirà lungo la costa orientale della Sardegna per ripararsi dal maltempo altrimenti insopportabile per le persone a bordo, esauste, scioccate e con il mal di mare.

“Mi gira la testa, continuo a vomitare, è difficile“ dice un sopravvissuto. Ieri sera gli uomini ancora su ponte esterno di Aquarius sono stati trasferiti all'interno al sicuro e hanno ricevuto cure per mal di mare. La strada per Valencia, il porto di destinazione in Spagna, è ancora lunga e difficoltosa.

Il maltempo, per i 630 naufraghi dopo i mesi in Libia, l’angoscia a bordo di barconi e 5 giorni trascorsi sul ponte di una nave, è l'ennesimo ostacolo.