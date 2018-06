Valencia "porto aperto", 2300 persone pronte ad accogliere Aquarius

Valencia è pronta ad accogliere i migranti salvati dalla nave Aquarius nel Mediterraneo centrale, al largo delle coste libiche. Le autorità spagnole hanno approntato un dispositivo di 2300 persone per accogliere la nave con a bordo i 630 migranti recuperati sabato scorso. L'arrivo è previsto domenica a metà mattinata. Lo ha reso noto il vice direttore per le emergenze della Generalitat Valenciana, Jorge Suarez, spiegando che i primi a salire sulla nave saranno gli addetti portuali ed il personale sanitario.

Aquarius, domenica sbarco a Valencia

"Tenendo conto quanto è durata la traversata, hanno sofferto molto e denunciano uno stato di affaticamento", ha detto Suárez. Sono mille i volontari della Croce Rossa spagnola mobilitati, 400 poliziotti nazionali, un centinaio della Guardia Civile, 400 interpreti più una settantina di interpreti del tribunale e circa 150 funzionari del dipartimento autonomo della Sanità. A questo si aggiungono circa 600 giornalisti che si sono accreditati per assistere all'arrivo della nave in porto, si legge sul sito di El Pais.

Lo sbarco dalla nave procederà a gruppi di 20 persone - ha spiegato ancora il funzionario valenziano che si sta coordinando per l'"Operación Esperanza' insieme alla Croce Rossa - e si effettuerà un controllo medico preliminare per verificare i casi in cui sarà necessario il ricovero. Ad ogni migrante verrà assegnato un numero di identificazione sanitaria e sarà garantita assistenza legale, con l'ausilio appunto di interpreti dall'inglese, il francese e l'arabo.

L'auspicio - ha detto ancora Suárez - è quello di ridurre al massimo il tempo che i migranti dovranno trascorrere nel porto, per trasferirli più velocemente possibile nei centri di accoglienza.

Cei: "Migranti, Italia non può essere lasciata sola"

L'Italia non può essere lasciata sola ad affrontare la questione migratoria, serve la "responsabilità" di tutti. "Risposte prefabbricate e soluzioni semplicistiche" hanno l'effetto di rendere la questione "inutilmente ancora più incandescente". Lo ammonisce il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, in un messaggio sulla questione migranti e sulle responsabilità collettive.

"L'Italia, che davanti all'emergenza ha saputo scrivere pagine generose e solidali - ammonisce il card. Bassetti - non può essere lasciata sola ad affrontare eventi così complessi e drammatici. Proprio perché crediamo nell'Europa, non ci stanchiamo di alzare la voce perché questa sfida sia assunta con responsabilità da tutti".