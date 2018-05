Giornalista russo anti-Putin ucciso a Kiev: Arkady Babchenko aveva 41 anni

Tre rose rosse davanti al suo portone. Tre come i colpi di pistola che lo hanno freddato. Un noto corrispondente di guerra russo, Arkady Babchenko, costretto a trasferirsi in Ucraina dopo le critiche al ruolo di Mosca nel conflitto ucraino, è stato ucciso a Kiev. Lo ha reso noto la polizia locale.

Babchenko è la seconda voce critica del Cremlino che viveva a Kiev ucciso in meno di due anni. Secondo la polizia l'omicidio è collegato al lavoro del giornalista, che da anni scriveva della guerra nell'Est separatista. Pavel Cheremet, con doppia cittadinanza russa e bielorussa, morì nell'esplosione della sua auto nel centro di Kiev nel luglio 2016 in circostanze ancora da chiarire.

Il portavoce della polizia ucraina Yaroslav Trakalo ha dichiarato che Babchenko è stato trovato in una pozza di sangue dalla moglie che aveva sentito gli spari. Il giornalista è morto sull'ambulanza che lo trasportava in ospedale.

Il giornalista Osman Pashayev ha scritto su Facebook che Babchenko è stato colpito con tre colpi d'arma da fuoco alla schiena.

Chi era Arkady Babchenko

Acerrimo critico di Vladimir Putin, Babchenko, che si era anche candidato nelle elezioni del 2012, era uno dei più importanti corrispondenti di guerra della Russia e nel febbraio 2017 lasciò la patria dopo le minacce ricevute in seguito a un post su Facebook del dicembre 2016: si diceva 'indifferente' per la morte di diversi componenti del Coro dell'Armata rossa in un incidente aereo avvenuto mentre questi stavano per raggiungere a Siria.

Babchenko aveva definito "aggressore" Mosca per l'intervento a fianco di Bashar Assad e ancora prima, dopo aver fatto il servizio militare in Cecenia durate la guerra, aveva scritto le proprie memorie di quegli anni ("La guerra di un soldato in Cecenia", edito in Italia d Mondadori). Si era schierato coraggiosamente e apertamente contro l'intervento russo in Ucraina e contro l'annessione della Crimea. Lavorava da free lance per diversi media britannici, tra cui il Guardian e Bbc.

La polizia sul luogo dell'uccisione di Babchenko - foto EPA/STEPAN FRANKO