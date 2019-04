Entra nella cattedrale di San Patrizio a New York con benzina e accendini: arrestato

A pochi giorni dall’incendio nella cattedrale di Notre Dame a Parigi, un uomo è stato arrestato a New York dopo essere entrato nella cattedrale di San Patrizio portando della benzina, liquido infiammabile e accendini.

L’arrestato è un uomo di 37 anni originario del New Jersey, arrivato con un minivan proprio fuori dalla cattedrale, che si trova sulla Quinta Strada, a Manhattan. Mentre entrava nella chiesa, l’uomo è stato fermato da un addetto alla sicurezza, che gli ha impedito di portare all’interno la benzina e il resto. Andandosene, il 37enne ha anche fatto cadere alcune gocce di benzina sul pavimento, come ha riferito la polizia di New York. L’addetto alla sicurezza ha poi avvisato gli uomini dell’antiterrorismo fissi fuori dalla cattedrale, i quali hanno arrestato.

“La sua versione è che stava prendendo una scorciatoria, passando dalla cattedrale fino a Madison Avenue, perché la sua auto era rimasta a secco. Ma abbiamo controllato il veicolo: non era a secco e a quel punto l’uomo è stato preso in custodia”, ha detto un portavoce della polizia.

“È difficile dire quali fossero esattamente le sue intenzioni, ma credo che nell’insieme il fatto che un uomo sia entrato in un luogo iconico come la cattedrale di San Patrizio portando delle taniche di benzina, due bottiglie di liquido infiammabile e accendini è qualcosa che dovrebbe preoccuparci. La sua versione non reggeva”, ha aggiunto il portavoce.