Vola a Tenerife per sfregiare l'ex con l'acido: italiano arrestato

Nonostante il loro amore fosse finito ormai da mesi ed entrambi avessero iniziato una nuova relazione, lui non si era ancora rassegnato alla fine della storia, così ha preso un aereo dall'Italia alle Canarie per andare a sfregiare con l'acido la sua ormai ex compagna. Un bodybuilder italiano di 45 anni è stato arrestato ieri, giovedì 22 novembre, a Tenerife, mentre cercava di far ritorno nello Stivale dopo aver portato a termine la sua terribile missione.

L'aggressione è avvenuta martedì sera in un bar di Tenerife. Sul posto è subito arrivata una pattuglia della polizia che ha prestato i primi soccorsi in attesa dell'ambulanza. La donna, 25 anni, è stata ricoverata in gravi condizioni, ma ha potuto fornire agli agenti l'identità del suo aggressore. L'ex compagno, ha raccontato, le aveva mandato diversi messaggi di minaccia dall'Italia.

Adesso sulla testa del 45enne, originario di Busto Arsizio, pendono gravi accuse: violenza di genere e lesioni aggravate. Da 'El Mundo' a 'L'Opinion', tutti i quotidiani spagnoli hanno ricostruito gli attimi in cui è avvenuto l'attacco: intorno alle ore 21.30 di martedì scorso la 26enne spagnola stava tornando a casa, quando si è trovato davanti l'ex fidanzato insieme ad un'altra donna. Dopo averla fissata senza proferire parola, l'uomo ha estratto dalla tasca una bottiglietta contenente il liquido corrosivo, poi versato sul volto della giovane vittima. I due aggressori si sono immediatamente dati alla fuga su un'auto che avevano parcheggiato nelle vicinanze, mentre due testimoni che avevano assistito alla scena hanno soccorso la ragazza e dato l'allarme.

Giunti a casa delle 26enne, gli agenti della polizia spagnola l'hanno trovata in preda ai dolori, così l'hanno trasportata in ospedale dove è stata sottoposta ad alcuni accertamenti. Gravissime le bruciature di acido sul volto e sul corpo, con l'ustione che potrebbe averle lesionato un occhio. La vittima ha immediatamente segnalato l'identikit dell'aggressore alle autorità, che poi lo hanno fermato proprio mentre tentava di tornare in Italia. Secondo i media iberici alcuni vicini avevano già segnalato la presenza di una coppia sospetta che circolava nei pressi dell'abitazione della ragazza. Al momento non è chiaro se in manette sia finita anche la donna che si trovava in compagnia del 45enne italiano.