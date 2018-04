Siria, "attacco Usa contro nostra base aerea": il Pentagono smentisce

L'aeroporto militare siriano che si trova tra Homs e Palmira è stato bombardato con diversi missili. Secondo l'agenzia di stampa statale Sana, si è tratta di "un'aggressione da parte degli Stati Uniti", ma Washington ha negato che un simile attacco si stato condotto contro la Siria. Mosca invece punta il dito contro Israele. Secondo il ministero della Difesa russo, sarebbero stati due aerei F-15 dell'Aeronautica israeliana, che avrebbero lanciato otto missili guidati contro l'aerodromo siriano T-4. L'attacco è avvenuto dal Libano, senza violare lo spazio aereo siriano.

Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, "almeno 14 combattenti sono morti nell'attacco all'aeroporto T-4, tra cui forze irianiane", precisando che nella base sono presenti “forze russe, iraniane e del movimento libanese Hezbollah”, alleate del regime di Bashar Al-Assad. Il direttore dell’Osservatorio, Rami Abdel Rahman, non ha saputo indicare chi abbia messo a segno l’attacco.

I media siriani hanno finora riferito solo di “morti e feriti”, precisando che “diversi missili hanno colpito l’aeroporto di Tayfur”.

L’attacco è stato messo a segno dopo che Stati Uniti e Francia si sono dette pronte a una “risposta forte e comune” per l’attacco chimico denunciato sabato scorso da ribelli e soccorritori nella città di Douma, alle porte di Damasco, che ha causato decine di morti.

Smentendo le accuse lanciate da Sana, il Pentagono ha precisato che “al momento, il dipartimento della Difesa non sta conducendo attacchi aerei in Siria”. “Tuttavia – ha aggiunto un portavoce – continuiamo a seguire da vicino la situazione e a sostenere le iniziative diplomatiche in corso per garantire che quanti usano armi chimiche, in Siria come altrove, ne rispondano”. Anche Parigi ha smentito che i suoi aerei siano stati coinvolti nell’operazione.