Furgone sulla folla a Munster: tutto quello che sappiamo sull'attacco in Germania

Il mini van che sabato pomeriggio ha travolto la folla a Munster in Germania ha ucciso almento tre persone, ferendone almeno 20: secondo la polizia almeno 6 sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni. La portavoce della polizia di Munster ha confermato che il conducente si è suicidato a colpi d'arma da fuoco.

La polizia era già presente nella cittadina medievale che conta 30mila abitanti: nella zona era prevista una manifestazioni di 1500 curdi che è stata annullata.

Le autorità tedesche "sostengono" che si possa trattare di un attentato senza tuttavia al momento confermare la matrice terroristica dell'attacco. Secondo i media locali alla guida del furgone ci sarebbe stato un cittadino tedesco già noto alle autorità per problemi mentali.

Il governo tedesco ha fatto sapere tramite una sua portavoce, Ulrike Demmer, che i suoi pensieri andavano alle vittime e alle loro famiglie dopo "i nuovi terribili fatti di Munster".

Immagini trasmesse dalla tv tedesca hanno mostrato numerosi veicoli di polizia e pompieri fermi lungo una strada del centro della pittoresca cittadina nel nordovest della Germania. La polizia ha chiesto ai cittadini di evitare il centro di Munster per consentire agli inquirenti di operare.

L'attentato di Munster, oltre alla sinistra ricorrenza con l'attacco di Stoccolma avvenuto un anno fa, ricorda nel modus operandi i metodi usati dai jihadisti a Nizza e a Berlino: nel dicembre 2016, un camion era piombato sulla folla in un mercatino di Natale della capitale tedesca, uccidendo 12 persone tra cui una giovane italiana. L'attentatore, Anis Amri, fu poi ucciso dalla Polizia italiana a Sesto San Giovanni.

Proprio nei giorni scorsi è stata smantellata quella che gli inquirenti ritengono la rete italiana del killer di Berlino. In carcere sono finiti quattro tunisini che abitavano tra Napoli e Caserta, mentre a un palestinese di 38 anni, Abdel Salem Napulsi, già detenuto nel carcere di Rebibbia, è stato notificato l'ordine di arresto. Uno dei tunisini coinvolti, a Latina, avrebbe dovuto procurare ad Amri documenti falsi per permettergli di lasciare l'Italia. Solo oggi sabato 7 aprile è stato invece arrestato un 16enne a Trieste: "Nello zainetto una bandiera artigianale dell'Isis"