Missili dall'Iran sulle basi che ospitano militari Usa in Iraq: "Vendetta per Soleimani"

Il corpo militare delle guardie rivoluzionarie iraniane si è assunto la responsabilità dell'attacco contro le basi militari irachene che ospitano i militari statunitensi in Iran. I media iraniani trasmettono le immagini di attacchi missilistici e il regime di Teheran ha definito l'attacco contro le forze Usa in Iraq una "feroce vendetta" contro gli Stati Uniti d'America dopo l'omicidio del generale Soleimani. I Pasdaran hanno annunciato altresì di ritenere Israele complice degli Usa nell'attacco con il drone portato a segno lo scorso 3 gennaio.

Attacco Iran a basi Usa in iraq

Esplosioni sono state avvertite a Erbil , nel Nord dell'Iraq: i militari italiani qui ospitati si sarebbero rifugiati in appositi bunker e risultano tutti illesi . È quanto viene riportato da una nota dell’agenzia di stampa Ansa.

Secondo fonti di sicurezza curde un missile sarebbe atterrato all'interno del perimetro dell'aeroporto internazionale di Erbil senza esplodere, mentre un secondo missile avrebbe colpito un'area a 33 chilometri a ovest della città.

All'1:30, ora di Baghdad, missili balistici iraniani hanno colpito la base militare di Al Assad -124 miglia a Ovest della capitale irachena - la più grande base aerea degli Stati Uniti in Iraq.

Il momento in cui i missili balistici iraniani colpiscono la base aerea di Ain AlAssad (video da Twitter)

Le milizie irachene di mobilitazione popolare (PMU) filo-iraniane hanno annunciato l’avvio di un’operazione militare per “vendicare” l’assassinio del generale Suleimani e rendere “operativo” il voto in Parlamento sul ritiro delle truppe straniere dal Paese. La milizia filo iraniana Kataib Hezbollah avrebbe attaccato con almeno cinque razzi la base di Taji a Nord di Baghdad, ma la notizia non ha trovato una conferma ufficiale. A Nassiriya alcune milizie sciite avrebbero aperto il fuoco contro dimostranti anti iraniani.

Conflitto Usa-Iran: chiuso lo spazio aereo

Il regime iraniano - tramite la tv di Stato - ha minacciato "risposte ancora più devastanti" in caso di nuovi attacchi statunitensi. I pasdaran hanno inoltre ammonito i paesi alleati degli Stati Uniti che saranno "oggetto di ritorsioni militari se verranno lanciati attacchi dalle loro basi contro l'Iran". La Guardia rivoluzionaria islamica ha dichiarato nel suo canale Telegram che, nel caso di bombardamento del suolo iraniano, prenderà di mira Dubai e Haifa in una terza ondata di operazioni. Lo riferisce la Cnn.

In ragione delle nuove tensioni nell'area mediorientale agli aerei statunitensi è stato posto divieto di "operare nello spazio aereo sopra l'Iraq, l'Iran e le acque del Golfo Persico e del Golfo dell'Oman".

#FAA Statement: #NOTAMs issued outlining flight restrictions that prohibit U.S. civil aviation operators from operating in the airspace over Iraq, Iran, and the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/kJEbpPddp3 — The FAA (@FAANews) January 8, 2020

Secondo fonti del New York Times se gli Stati Uniti non risponderanno all'attacco, si assisterà ad una de-escalation delle tensioni: in caso contrario sarà l'inizio di una guerra che - tuttavia - nessuno vuole veramente.

Conflitto Usa-Iran: le ultime notizie

Il presidente Donald Trump ha riunito il consiglio di sicurezza: il segretario di Stato Usa Mike Pompeo si è recato alla Casa Bianca con il segretario alla Difesa.

Intanto il Pentagono ha confermato che "l'Iran ha lanciato più di una dozzina di missili balistici contro le forze militari e della coalizione statunitensi in Iraq colpendo almeno due basi militari irachene che ospitano il personale militare della coalizione internazionale ad Al-Assad e Erbil".

"Adotteremo tutte le misure necessarie per proteggere e difendere il personale, i partner e gli alleati degli Stati Uniti nella regione", ha affermato Jonathan Hoffman, assistente del Segretario alla Difesa Usa.

Preoccupazione per i militari italiani dislocati anche a Erbil dove gli istruttori militari sono impiegati per formare le Forze di Sicurezza irachene. Ad Erbil l'attività viene svolta da personale dell'Esercito inquadrato nella Task Force Land, costituita a gennaio 2015 ed inquadrata nel Kurdistan Training Coordination Center. Sempre ad Erbil sono dislocati 4 NH90 da trasporto. Militari italiani sono presenti anche a Baghdad e a Kirkuk dove gli uomini delle Forze speciali addestrano i militari iracheni del Counter Terrorism Service (CTS) e le Forze speciali delle Forze di sicurezza curde. Attiva sempre nella capitale irakena la Police Task Force Iraq (PTFI) di circa 90 unità con il compito di addestrare gli agenti della Iraqi Federal Police.

L'avvertimento avanzato dal regime iraniano agli americani è di ritirarsi dalla regione per "evitare altri danni". Il regime iraniano - tramite la tv di Stato - ha minacciato "risposte ancora più devastanti" in caso di nuovi attacchi statunitensi.

#BREAKING: #Iran IRGC statement:

"We call on Americans to recall all their soldiers back home to prevent more damage."#Iraq #AlAssadBase — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 7, 2020

I pasdaran hanno inoltre ammonito i paesi alleati degli Stati Uniti che saranno oggetto di ritorsioni militari se verranno lanciati attacchi dalle loro basi contro l'Iran.

La Guardia rivoluzionaria islamica ha dichiarato nel suo canale Telegram che, nel caso di bombardamento del suolo iraniano, prenderà di mira Dubai e Haifa in una terza ondata di operazioni. Lo riferisce la Cnn.

I Pasdaran fanno sapere di aver utilizzato 2 tipologie di missili balistici per gli attacchi partiti dalle provincie di Tabriz e Kermanshah. Il leader Khamenei sarebbe presente al centro di comando per guidare operazione. L'attacco è iniziato alla stessa ora in cui gli Usa hanno assassinato Soleimani a Baghdad.

BREAKING: STATEMENT FROM IRGC:

"The brave soldiers of IRGC's aerospace unit have launched a successful attack with tens of ballistic missiles on Al Assad military base in the name of martyr Gen.Qasem Soleimani."#Iraq #Iran #AlAssadBase — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 7, 2020

Un funzionario americano ha confermato alla rete tv ABC che missili balistici sono stati lanciati dall'interno dell'Iran contro molteplici strutture militari statunitensi in Iraq, tra cui Erbil nel Nord dell'Iraq e la base aerea di Al Asad nell'Iraq occidentale.

Il principale rappresentate del regime iraniano nei negoziati per il programma nucleare iraniano dopo l'attacco balistico ha twettato l'immagine di una bandiera iraniana.

Una chiara replica a quanto aveva fatto il presidente Usa Donald Trump lo scorso 3 gennaio dopo l'attacco a Soleimani.

Attacco Iran a Usa: le ultime notizie