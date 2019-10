Accoltella cinque persone a caso davanti a un supermercato: indaga l'anti terrorismo

Un uomo è stato arrestato in un centro commerciale di Manchester dove aveva pugnalato cinque persone. È la polizia anti-terrorismo della ricca città industriale del Nordovest dell'Inghilterra a guidare l'indagine.

Dato il luogo dell'attacco e la sua natura, i funzionari dell'anti-terrorismo sospettano che ad armare la mano dell'uomo tratto in arresto sia stata una qualche influenza terroristica.

Nelle foto ed immagini che stanno circolando sulla Rete internet si vede un agente che blocca a terra il sospetto, usando un taser per immobilizzarlo.

Massiccia presenza di mezzi di polizia e soccorsi all'esterno dell'Arndale shopping centre. Testimoni, intanto, stanno raccontando di un "uomo che correva per il centro commerciale armato di coltello, attaccando diverse persone all'impazzata".

Intanto la polizia, sta continuando a mettere in sicurezza il centro commerciale dove si è verificato l'attacco, iniziato, secondo una prima ricostruzione, in un locale di Starbucks.

Counter-terrorism police are investigating after five people were stabbed at the Arndale shopping centre in Manchester.



A man in his 40s has been arrested on suspicion of serious assault, according to @gmpolice.



