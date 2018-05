A Parigi torna l'incubo terrorismo: morti e feriti in un attacco con un coltello

Un uomo ha aggredito con un coltello alcuni passanti in centro a Parigi, nella zona dell'Opéra, ed è stato ucciso dalla polizia. Oltre all'aggressore ci sarebbe almeno una vittima. Per il momento, la possibile natura terroristica dell'attacco non è stata confermata ma le autorità francesi hanno aperto un fascicolo di "indagine per terrorismo".

Come rivela l'agenzia Site specializzata nel monitoraggio delle reti jihadiste, lo Stato Islamico si sarebbe attribuito la paternità dell'attacco con un proclama diffuso dall'agenzia islamista Amaq: "L'uomo che ha accoltellato 5 persone a Parigi era un soldato di Isis".

Attacco a Parigi: ci sono vittime

Una delle persone colpite dal'aggressore è morta, e secondo i media francesi sarebbe una donna. La prefettura parigina riferisce di quattro feriti, due dei quali ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Georges Pompidou.

L'aggressione è avvenuta nella rue Saint-Augustin, una strada nota per i numerosi ristoranti, tutti affollati il sabato sera.

Attentato a Parigi: le ultime notizie

Secondo fonti citate da radio Europe 1, l'aggressore gridava l'invocazione islamica "Allah Akbar" (Dio è grande) pugnalando a ripetizione chiunque incrociasse per strada.

Gli agenti di polizia sono arrivati ​​rapidamente sulla scena dell'attacco e dopo aver cercato di immobilizzare l'autore dell'attacco con un taser, si sono visti costretti a neutralizzarlo sparandogli addosso mentre l'uomo si gettava su di loro brandendo il coltello

I primi video che rimbalzano sui social network mostrano persone in preda al panico in fuga dall'attentatore. Molti si sono rifugiati nei ristoranti, gridando come fuori ci fosse un uomo che brandendo un coltello insanguinato inseguiva tutti.

Parigi, il video dell'attacco

La prefettura ha subito confermato che la situazione è tornata "sotto controllo".

Video di @dezouzart

Tutto quello che sappiamo dai media francesi

Aperta una indagine per "terrorismo". L'attentatore avrebbe urlato proclami islamici.

🔴 URGENT - Agression au couteau à Paris : la section antiterroriste du parquet de Paris saisie, l'assaillant a crié "Allah Akbar" (procureur) https://t.co/a71JIVFVQy pic.twitter.com/eHkQKNdZzC — FRANCE 24 Urgent (@UrgentF24) 12 maggio 2018

Il quotidiano francese Le Figarò sostiene che Daesh, come viene chiamato Isis nei paesi arabi e francofoni, avrebbe rivendicato l'attacco.

La rivendicazione della paternità dell'attentato secondo il Site sarebbe apparsa in un proclama diffuso sulla rete dall'agenzia islamista Amaq.

'Amaq Reports Paris Knife Attacker an IS "Soldier" https://t.co/IJGa8UyroX — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 12 maggio 2018

La prefettura di Parigi chiarisce come una vittima dell'attacco sia morta mentre conferma che l'aggressore è stato ucciso dalla Polizia.

🔴 Agression de 5 personnes dans le 2ème arrondissement de Paris par un individu armé d’un couteau: une victime est décédée, deux sont blessées grièvement et deux sont blessées légèrement. L’agresseur est décédé. — Préfecture de police (@prefpolice) 12 maggio 2018

Le persone che si erano rifugiate nei ristoranti sono state fatte uscire solo dopo ore dalla fine dell'attacco.

Les personnes confinées dans des restaurants ressortent petit à petit à Opéra @franceinfo pic.twitter.com/pN5fnyD4cS — Adrien Bossard (@Adri_Bossard) 12 maggio 2018