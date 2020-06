Attacco in una scuola elementare in Slovacchia: ucciso l'assalitore

Attacco a scuola. Un giovane uomo ha accoltellato diverse persone in un istituto elementare in Slovacchia prima di essere ucciso dalla polizia. Nell'attacco sono stati uccisi il vicepreside e ferite quattro persone, fra cui due bambini e la preside della scuola. Al momento non sono chiari i motivi che hanno scatenato la violenza dell'aggressore, che aveva 22 anni e secondo alcuni media locali era un ex allievo dell'istituto.

Il dramma è avvenuto nella piccola cittadina settentrionale di Vrutky, vicino al confine con la Repubblica Ceca. Il 22enne avrebbe aggredito la direttrice della scuola e il suo vice, morto a causa delle gravi ferite riportate. La polizia ha poi ucciso l'aggressore, che viveva nella vicina località di Martin, poco distante dalla scuola. Il capo della polizia slovacca e il ministro dell'Interno si stanno recando sul posto.