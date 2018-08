Attacco con coltello, morti e feriti vicino a Parigi: Isis rivendica

Un uomo armato di coltello ha ucciso due donne e ne ha ferita un'altra a Trappes, cittadina nella regione dell'Île-de-France) a pochi chilometri da Parigi. Lo polizia è poi riuscita a neutralizzarlo: l'uomo sarebbe poi morto in seguito alle ferite riportate.

Secondo le prime informazioni l'autore dell'attentato sarebbe stato condannato in passato per apologia del terrorismo.

Una delle due donne sarebbe morta nella casa appartenente alla famiglia dell'aggressore, mentre la seconda è stata uccisa per strada. La terza persona ferita, anche lei una donna, è ricoverata in ospedale in pericolo di vita e si ignora al momento se abbia qualche legame con l'aggressore.

Situata a 30 km a ovest di Parigi, Trappes è una città povera nel mezzo del ricco dipartimento degli Yvelines. La metà dei suoi 30.000 abitanti ha meno di 25 anni e il tasso di disoccupazione è vicino al 20%. D a qui sono partiti una cinquantina di adepti dell'Isis per andare a combattere in Siria e Iraq per il Califfato islamico

Attentato in Francia: la rivendicazione dell'Isis

L'Is rivendica la responsabilità dell'attacco di Trappes. L'agenzia di stampa Amaq, affiliata allo Stato islamico, ha detto che l'aggressore era un "militante dell'Is".

Tuttavia il ministero dell'Interno francese, Gerard Collomb ha confermato che il profilo dell'uomo appare più quello di "uno squilibrato" che quello di un militante di un'organizzazione terroristica.

"Soffriva di gravi disturbi mentali. Le vittime sono la madre e la sorella dell'assalitore che è stato a sua volta ucciso dagli agenti".

Lìomo era controllato dai servizi di sicurezza perché in passato aveva espresso sostegno al terrorismo.

Attentato in Francia, le ultime notizie

Solo ieri era stato diffuso un messaggio audio del leader dello Stato Islamico, Abu Bakr al Baghdadi, il primo da circa un anno a questa parte. Il messaggio è giudicato autentico dagli analisti del SITE Intelligence Group e sembra essere stato registrato nelle scorse settimane.

La registrazione dura circa un’ora, in cui Baghdadi ha anche invitato i militanti e seguaci dell’ISIS a compiere attacchi terroristici contro i civili sia in Europa sia negli Stati Uniti.