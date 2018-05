Attentati contro chiese in Indonesia: esplosioni fanno decine di morti e feriti

Tre attentati kamikaze hanno colpito altrettante chiese a Surabaya, città portuale dell'Indonesia. A riferirlo la polizia che ritiene gli autori un gruppo legato all'Isis.

Il primo bilancio è già tragico: una decina le vittime, oltre 40 i feriti.

Nella immagini trasmesse sul canale tv si vedono i detriti di un'esplosione sul pavimento della chiesa di Santa Maria a Surabaya, la seconda città del Paese a maggiranza mussulmana.

Pochi giorni fa, una rivolta carceraria da parte di militanti islamici affiliati all'Isis era stata sedata dalle forze disicurezza a Depok, alla periferia di Giacarta, dopo che i detenuti avevano preso in ostaggio e poi ucciso cinque agenti.

#UPDATE on Indonesia church bombings:

- at least nine killed, 40 wounded in suicide bombings in three churches in Surabaya

