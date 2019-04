Pasqua di sangue in Sri Lanka: colpiti chiese e hotel, è strage

Una serie di esplosioni simultanee in hotel di lusso frequentati da turisti stranieri e chiese affollate di fedeli durante le celebrazioni. Pasqua di sangue in Sri Lanka, dove almeno sei esplosioni avvenute poco prima delle 9 del mattino, ora locale, hanno colpito tre chiese gremite per le messe e tre hotel, frequentati anche da turisti. Le esplosioni - almeno due di esse sarebbero state causate da attentatori suicidi - sono state registrate a Colombo, nella città orientale di Batticaloa e a Negombo, città a maggioranza cattolica a nord della capitale.

Attentati a Pasqua in Sri Lanka: colpiti hotel e chiese

Il bilancio, provvisorio ma già pesantissimo e destinato con ogni probabilità ad aggravarsi, è di almeno 140 morti e 400 feriti, secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters che cita fonti ospedaliere e di polizia. Una delle chiese colpite dall'esplosione è il santuario di Sant'Antonio a Colombo. Le altre due sono San Sebastiano a Negombo, a circa 30 chilometri dalla capitale e una chiesa a Batticaloa, a 250 chilometri a est della capitale. Secondo quanto riferiscono fonti della polizia e dell'ospedale di Batticaloa, il bilancio in quella città sarebbe di almeno 25 morti. Nella capitale, Colombo, il bilancio sarebbe di altre 25 persone uccise.

Il portavoce della polizia Ruwan Gunasekera ha detto che i feriti sono stati evacuati mentre le forze di sicurezza hanno isolato le aree e sono in corso delle operazioni. Tra i feriti ci sarebbero anche alcuni cittadini stranieri che soggiornavano nei tre hotel a cinque stelle colpiti: Cinnamon Grand, Kingsbury e Shangri-La, situati nel cuore di Colombo. La sicurezza nella capitale e nell'aeroporto, intanto, è stata intensificata.

Bomb #Explosions reported in #SriLanka. Two in St. Anthony’s #Church in Kochchikade and #Negombo Katuwapitiya Church. Another explosion in Kingsbury Hotel and 3rd floor Shangri-La in Colombo. Another explosion reported in #Batticaloa #Easter pic.twitter.com/Q6LRxitgmd — Adwait™ (@adwaitology) 21 aprile 2019





"Per favore restate in casa. Ci sono molte vittime, inclusi stranieri". Lo scrive su Twitter il ministro dello Sri Lanka per le Riforme economiche Harsha de Silva, che ha visitato alcuni dei luoghi attaccati. "Scene orribili, ho visto arti amputati sparsi dappertutto, le squadre di emergenza sono state inviate in tutti i luoghi. Abbiamo portato molte vittime in ospedale, speriamo di aver salvato molte vite", ha aggiunto il ministro.

Sec Defence and I am at Kochchikade church. Also was at ShangriLa n Kingsbury. PM is on his way from Bentota. Emergency meeting called in a few minutes. Rescue operations underway. Please stay calm and indoors. Many casualties including foreigners. — Harsha de Silva (@HarshadeSilvaMP) 21 aprile 2019