Sri Lanka, bombe in chiesa: le prime immagini

Pasqua di sangue in Sri Lanka. Almeno sei esplosioni sono state segnalate in chiese e hotel. Il bilancio delle vittime continua a salire di minuto in minuto. Una delle chiese colpite dall'esplosione è Sant'Antonio a Colombo. Le altre due sono San Sebastiano a Negombo, a circa 30 chilometri dalla capitale e una chiesa a Batticaloa, a 250 chilometri a est della capitale.

Tra i feriti ci sarebbero anche dei cittadini stranieri che soggiornavano nei tre hotel a cinque stelle colpiti: Cinnamon Grand, Kingsbury e Shangri-La, situati nel cuore di Colombo. La sicurezza nella capitale e nell'aeroporto, intanto, è stata intensificata.

Qui sotto, le prime immagini da una delle chiese colpite. Video twitter.com/@adwaitology.

Bomb #Explosions reported in #SriLanka. Two in St. Anthony’s #Church in Kochchikade and #Negombo Katuwapitiya Church. Another explosion in Kingsbury Hotel and 3rd floor Shangri-La in Colombo. Another explosion reported in #Batticaloa #Easter pic.twitter.com/Q6LRxitgmd