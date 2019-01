Filippine, bombe in una cattedrale: è strage

E' 27 morti e 71 feriti, il bilancio - purtroppo parziale - delle vittime di un attentato avvenuto nel sud delle Filippine. Due bombe sono esplose in una cattedrale sull'isola di Jolo. La prima bomba è scoppiata nei pressi della porta principale della cattedrale, una seconda è esplosa all'esterno dell'edificio, quando già le forze governative stavano rispondendo all'attacco. Tra le vittime ci sarebbero sia civili che militari.

Attentato nelle Filippine, l'allerta è massima

I feriti più gravi sono strati trasportati in ospedale in elisoccorso: tra loro ci sono 56 civili e 15 membri delle forze di sicurezza. Meno di una settimana fa - riferisce l'ANSA - un referendum ha sancito la creazione di una provincia autonoma a maggioranza musulmana nel sud. La Cattedrale di Nostra signora del Monte Carmelo era stata già oggetti di attentati in passato. Ora l'allerta è massima. La vigilanza sui luoghi di culto è stata rafforzata.

Philippines - - Church bomb death toll rises to 27 - AP - Daily Mail - https://t.co/8AOF09oaQA pic.twitter.com/YPmGu2Svqh — Mario Zambeli 🇺🇸 (@MarioZambeli) 27 gennaio 2019