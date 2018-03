Attentato nel sud della Francia, tre morti e diversi feriti: l'Isis rivendica

E' di tre morti e cinque feriti il bilancio provvisorio dell'attentato avvenuto oggi a Trèbes, nel sud della Francia. L'assalitore, Redouane Lakdim, 26enne di origine marocchina, è stato ucciso dalle forze speciali, che hanno fatto irruzione del supermercato dove l'uomo si era barricato, dopo aver preso alcune persone in ostaggio.

Lakdim, come ha confermato il ministro dell'Interno Gérard Collomb, era conosciuto dalle forze dell'ordine per piccoli atti di delinquenza e ha agito da solo. Era da tempo sotto osservazione da parte delle autorità ma non c'erano segnali di una sua radicalizzazione, ha confermato il ministro, come scrive Le Figaro.

Attentato a Trèbes, l'Isis rivendica

Dopo aver sparato contro alcuni agenti e prima di entrare nel supermercato Super U, Lakdim avrebbe gridato "Allah Akbar" e avrebbe chiesto il rilascio di Salah Abdeslam, il terrorista in carcere per gli attentati di Parigi del novembre 2015.

Site ha confermato che l'Isis ha diffuso un comunicato di rivendicazione per l'attentato. Secondo Rita Katz, l'agenzia Amaq ha confermato che l'autore dei fatti di Trèbes è "un soldato dello Stato islamico".

Attentato in Francia, cosa è successo

"Tutto porta a credere che si sia trattato di un attacco terrorista", ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron da Bruxelles, assicurando il "suo sostegno a tutti coloro che hanno dovuto affrontare questa situazione".

Il ministro Collomb ha ricostruito come si sono svolti cronologicamente i tragici fatti di questa mattina. Il terrorista ha prima "puntato" un'automobile, ferendo l'autista e uccidendo il passaggero, a Carcassone, poco lontano da Trèbes. Poi ha sparato contro degli agenti della CRS che facevano jogging, ferendone uno gravemente. Infine è entrato nel supermercato di Trèbes, dove ha ucciso due persone. Gli uomini della gendarmeria locale sono arrivati sul posto. Uno di loro, un tenente colonnello, si è offerto come scambio con gli ostaggi. Rimasto solo nel supermercato con l'attentatore, ha lasciato il proprio telefonino acceso in modo che i colleghi potessero seguire l'azione e intervenire.

Il supermercato dove è avvenuta la presa d'ostaggi

(foto Google Maps)

Tre i feriti, tra cui il tenente colonello che si è offerto per lo scambio di ostaggi, sono in gravi condizioni. Altri due feriti tra le forze dell'ordine, un gendarme della colonna d'assalto del GIGN, l'unità speciale della Gendarmerie francese specializzata in operazioni antiterrorismo e liberazione di ostaggi, e un agente della CRS, la polizia francese con funzioni di antisommossa e protezione civile. Lo riporta Le Figaro.