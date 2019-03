Attentato in Francia, detenuto accoltella due agenti e si barrica in carcere con la moglie

"La natura terroristica di questo attacco è fuori discussione". Così il ministro della Giustizia francese Nicole Belloubet ha commentato quanto avvenuto in un carcere di Condé-sur-Sarthe (Orne), dove intorno alle 9.45 di questa mattina un uomo di 27 anni ha aggredito due guardie carcerarie con un coltello in ceramica. Stando a quanto appreso da France Info, l'uomo sarebbe ancora barricato all'interno dell'Unità 'Vita familiare' - dove i detenuti possono trascorrere del tempo con i coniugi - della struttura con la sua compagna e avrebbe affermato di avere con sé una cintura esplosiva. Il carcere è stato circondato dalla polizia come mostrano i video in basso.

"Allah Akbar", poi le coltellate agli agenti

Le Monde scrive che la sezione antiterrorista dell'ufficio del procuratore di Parigi ha annunciato di aver aperto un'inchiesta e il pubblico ministero di Parigi, Rémy Heitz, si sta recando sul posto. I due agenti sono rimasti gravemente feriti, ma a quanto sembra non sono in pericolo di vita: uno è stato colpito al torace ed è stato sottoposto ad un intervento chiurgico, l'altro al viso, alla mascella e alla schiena. Prima di colpire i due agenti il detenuto avrebbe gridato "Allah Akbar".

Si era radicalizzato in carcere

Secondo quanto comunicato dal ministro della giustizia, il 27enne era stato condannato a 30 anni di reclusione per sequestro di persona, rapina a mano armata ed altri reati. Sarebbe uscito di prigione solo nel 2038. Fonti della polizia hanno riferito a Le Monde che l'uomo si era radicalizzato in prigione ed era stato condannato ad un altro anno per apologia pubblica di atto terroristico.

Depuis des mois, nous réclamons un régime pénitentiaire spécifique pour les détenus radicalisés ! Ce laxisme fait des blessés graves et fera demain des morts ! Qu’attend le gouvernement pour agir ? MLP #CondéSurSarthe https://t.co/fkkgOWs9tb — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 5 marzo 2019





Arrivée de plusieurs véhicules de police au centre pénitentiaire de #CondéSurSarthe pic.twitter.com/ndqlxHitkl — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) 5 marzo 2019





Des hélicoptères de l’Armée de l’air devant le centre pénitentiaire de Conde sur Sarthe en #Normandie où un détenu radicalisé a agressé deux surveillants ce matin #RTLFlashActu @RTLFrance pic.twitter.com/Gv9PCNKRDm — frederic veille (@fredveille) 5 marzo 2019