Spari davanti ad una sinagoga, terrore in Germania: attentatori in fuga

Almeno due persone sono morte in una sparatoria avvenuta nei pressi di una sinagoga e di un cimitero ebraico nella città tedesca di Halle nel Giorno dell'espiazione, la ricorrenza più sacra del calendario religioso ebraic. I responsabili della sparatoria hanno fatto perdere le proprie tracce. L'attentatore non sarebbe solo come riferito in un primo momento anche se le informazioni sono ancora confuse e frammentarie. Secondo la polizia di Halle "sono stati esplosi diversi colpi" e ci sarebbero due persone in fuga a piedi.

Al momento è in corso una vasta operazione di polizia per rintracciare eventuali complici. Le autorità hanno chiesto agli abitanti di Halle di rimanere nei loro appartamenti e non uscire di casa. Testimoni riferiscono di un uomo in tuta mimetica con diverse armi tra cui un mitra. Nel cimitero ebraico sarebbe stata lanciata una granata.

I due assalitori sarebbero in fuga a piedi, riferisce la Bild, che cita fonti delle forze di sicurezza. Precedentemente la stessa Bild aveva riferito di un tassista aggredito dagli assalitori poi fuggiti a bordo del suo taxi: per l'uomo - che avrebbe resistito agli aggressori e pertanto sarebbe stato ferito - è stato mobilitato l'elisoccorso. Anche la moglie sarebbe stata ferita e trasportata in ambulanza in ospedale.

Una portavoce della polizia citata dalla Bild ha riferito di spari esplosi anche a 15 chilometri circa di distanza, a Landsberg.

Intanto a Dresda sono state rafforzate le misure di sicurezza attorno alla sinagoga e al cimitero ebraico

La Deutsche Bahn ha chiuso per motivi di sicurezza la stazione ferroviaria di Halle.