Attacco all'Hotel Dusit, è una strage: "L'obiettivo erano i cittadini statunitensi"

Uomini armati a bordo di un'auto hanno sfondato il checkpoint del centro commerciale Westlands, all'interno del quale si trova l'albergo di lusso , e iniziato a sparare. L'obiettivo dell'attacco di ieri dei miliziani islamisti di al-Shabaab all'hotel Dusit di Nairobi era una conferenza alla quale avrebbero dovuto partecipare dei cittadini statunitensi. Lo hanno riferito le autorità kenyote all'agenzia Dpa. L'attacco è continuato, erano le 15 (le 13 in Italia) con un attentatore suicida che si è fatto esplodere nel foyer dell'albergo e con l'assalto a una banca che si trova all'interno del complesso, che ospita anche negozi e ristoranti.

Attacco Hotel Dusit di Nairobi: il bilancio delle vittime

I media locali riportano notizie contrastanti sul numero delle vittime. Il quotidiano The Nation parla di 6 morti, mentre The Star riferisce di "numerose persone uccise". Secondo la Bbc, che cita fonti della polizia, i morti sono invece 15, mentre alcuni civili sarebbero ancora intrappolati nell'albergo. Almeno una dette vittime sarebbe un cittadino statunitense, secondo quanto confernato dal dipartimento di Stato Usa.

Asserragliati per ore nell'edificio

L'ufficiale dell'anti terrorismo Mawira Mungania ha riferito che il luogo nel quale avrebbe dovuto svolgersi la conferenza era stato cambiato all'ultimo minuto e che, quando gli assalitori non sono riusciti ad accedere all'albergo, si sono riversati nell'edificio adiacente. Le autorità kenyote hanno riferito stamattina che "tutti gli edifici e la zona circostante" sono stati messi in sicurezza, dopo che gli assalitori si erano asserragliati per ore nell'edificio, in un drammatico confronto a fuoco con la polizia.

Chi sono i miliziani islamisti di al-Shabaab ​