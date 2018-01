Attacco all'Hotel Intercontinental di Kabul: "Persone giù dalle finestre"

E' terminato dopo oltre 11 ore l'attacco terroristico all'Hotel Intercontinental di Kabul. Il bilancio, ha precisato un portavoce del ministero dell'Interno afghano, è di tre assalitori uccisi e 126 persone tratte in salvo, di cui 41 stranieri. Le vittime sono almeno 18, tra cui una donna straniera, e diversi i feriti. Le forze speciali hanno ingaggiato un conflitto a fuoco con gli assalitori.

L'assalto è stato rivendicato dai talebani afgani, secondo i quali ci sono state "decine di vittime fra nemici stranieri e loro mercenari". Il portavoce Zabihullah Mujahid ha precisato che l'operazione è stata condotta da 5 mujaheddin e che nell'albergo era in corso un incontro fra responsabili militari stranieri e personalità del governo afghano.

I vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere l'incendio che era stato provocato da un'esplosione nella prima fase dell'attacco. Secondo le prime ricostruzioni, uno degli assalitori si sarebbe fatto esplodere all'inizio dell'assalto. Un incendio è poi divampato ai piani alti dell'edificio.

Un uomo, riuscito a fuggire dall'attacco, avrebbe riferito di aver visto alcuni ospiti gettati dalle finestre del terzo e del quarto piano, al grido di "Allah u Akbar", scrive TgCom. “Posso sentire dei colpi di armi da fuoco verso il primo piano, ma non so dove sono. Siamo nascosti nelle nostre stanze. Fate in modo che i soccorsi arrivino presto”, aveva detto un cliente all’Afp sotto anonimato

Secondo fonti di intelligence, non risulterebbe nessun italiano alloggiato nell'hotel né vi sarebbero nostri connazionali coinvolti in quanto accaduto. Diversi feriti sono stati trasportati all'ospedale di Wazie Akbar Khan, in alcune strutture militari e nel Centro medico di Emergency di Gino Strada.

Giovedì scorso il Dipartimento di Stato Usa aveva diramato un'allerta su possibili ed imminenti attacchi contro alberghi a Kabul. In un tweet, il ministero degli Esteri americano scriveva infatti: "Allerta sicurezza a Kabul. Notizie che gruppi estremisti potrebbero preparare un attacco contro hotel a Kabul, come l'hotel Baron vicino all'aeroporto Hamid Karzai".