Kabul sotto attacco, bombe e raffiche contro accademia militare: l'Isis rivendica

Nuovo attentato a Kabul: un attacco è in corso contro l'Accademia in cui sono addestrati gli ufficiali dell'esercito afghano.

Il bilancio non è ancora stato accertato, ma ci sono vittime tra i soldati. Due giorni fa più di 100 persone sono morte e 200 sono rimaste ferite in un attacco rivendicato dai talebani.

Attentato Kabul 29 gennaio

In base alle prime informazioni, dalle 5 di stamattina (ora locale, le 3 in Italia) è in corso un violentissimo attacco nel complesso militare a nordovest di Kabul, vengono formati gli ufficiali dell'élite militare.

Due degli assalitori sarebbero stati uccisi, uno arrestato mentre un quarto oppone ancora resistenza. Morti due agenti, dieci i feriti. L'Isis ha rinvendicato l'attacco con un messaggio del suo organo di propaganda Amaq sulla rete Telegram.

Utilizzando uno schema tragicamente frequente anche in passato, una esplosione, forse causata da un kamikaze, è avvenuta all'ingresso dell'edificio, e questo ha permesso al resto del commando di penetrare al suo interno.

L'attacco - riferisce il ministero della Difesa - è iniziato all'alba con una prima esplosione di un kamikaze "che ha ucciso cinque soldati e ne ha feriti altri dieci", ha riferito il portavoce del ministero, generale Dawlat Waziri. Altri "due kamikaze si sono fatti esplodere, altri due sono stati uccisi dai soldati, uno è stato arrestato vivo".

Testimoni parlano di bombe e raffiche di mitra. I combattimenti tra uomini armati e gli agenti della sicurezza afghana sono ancora in corso. La zona è blindata. L'attacco è stato rivendicato dall'Isis.

Il portavoce del ministero della Difesa, Dawlat Waziri, ha riferito che l'attacco del commando riguarderebbe specificamente la 111esima Divisione dell'esercito di stanza accanto all'Università.

L'Accademia militare di Kabul

L'Accademia militare di Kabul è un'immensa area di oltre 40 ettari situata nella parte occidentale della capitale afgana. La Marshall Fahim Academy, soprannominata anche "Sandhurst of the Sands", addestra l'esercito afghano, dai cadetti agli ufficiali di stato maggiore. Era già stata attaccata lo scorso ottobre, quando persero la vita quindici giovani reclute afgane.